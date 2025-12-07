Gobierno de Maduro reconoce muerte de figura de la oposición en prisión de Venezuela

Venezuela reconoció el domingo la muerte de un dirigente opositor encarcelado desde hace un año, mientras desde Washington la administración del presidente Donald Trump tachó de "vil" al gobierno del mandatario Nicolás Maduro en medio de la creciente presión militar estadounidense.

Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta, había sido arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024 en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude.

El ministerio de Servicio Penitenciario venezolano informó en un comunicado el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por "terrorismo" e "instigación al odio".

"Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica", aseguró.

"El día sábado 06 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", indicó el texto.

Díaz es al menos el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.

"La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado estadounidense en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe.

Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración de Trump buscan derrocar a Maduro.

Representantes de organizaciones de derechos humanos informaron el sábado a la AFP sobre la muerte de Díaz, gobernador del estado de Nueva Esparta de 2017 a 2021.

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.

