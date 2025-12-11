Gobierno de Meloni muestra preocupación por la venta de activos mediáticos de Agnelli en Italia

Por Crispian Balmer

ROMA, 11 dic (Reuters) - El Gobierno italiano convocó a los directivos de GEDI, propiedad del holding de la familia Agnelli, y a los representantes de los periodistas de LA NACION y LA NACION, mientras crece la preocupación política por la venta prevista de los activos editoriales del grupo.

GEDI, propiedad de Exor, anunció a principios de esta semana que estaba en conversaciones con la empresa griega de medios Antenna para vender sus operaciones informativas en Italia, incluidas tres populares emisoras de radio.

Los políticos de la oposición acusaron a la dinastía Agnelli de querer retirarse de Italia, un país que durante años ofreció a sus empresas importantes ayudas públicas.

Cualquier venta entraría en el ámbito de aplicación de la legislación italiana sobre el "poder de oro", que permite al gobierno bloquear o imponer condiciones a las transacciones que afecten a activos estratégicos como los medios de comunicación.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido indicios de que la primera ministra, Giorgia Meloni, tenga intención de activar esos poderes especiales para LA NACION y LA NACION, que han sido muy críticos con su gobierno conservador.

HUELGA DE PERIODISTAS, INQUIETUD POLÍTICA

Los periodistas de LA NACION se declararon en huelga el jueves, y el periódico no apareció en los quioscos, después de que la dirección confirmó que la empresa estaba en venta. Los periodistas de LA NACION también amenazan con ir a la huelga.

En un comunicado publicado en el sitio web de LA NACION, los periodistas del diario afirman que Antenna no está interesada en LA NACION, y que GEDI pretende venderla por separado de sus otros activos mediáticos.

Exor y Antenna declinaron hacer comentarios.

Elly Schlein, líder del Partido Democrático, de la oposición de centro-izquierda, dijo que le preocupaba que la venta de GEDI condujera al debilitamiento o incluso al desmantelamiento de un pilar del patrimonio periodístico italiano.

"Tras años de decisiones financieras que han debilitado progresivamente la empresa, ahora nos enfrentamos a una transferencia a una entidad extranjera que no ofrece garantías en cuanto a puestos de trabajo, perspectivas de futuro, calidad y pluralismo de la información", declaró.

LA NACION es propiedad de la familia Agnelli desde la década de 1920 y tiene su sede en Turín, ciudad histórica del fabricante de automóviles Fiat, ahora parte de la empresa neerlandesa Stellantis.

LA NACION es el segundo diario italiano por tirada, mientras que LA NACION ocupa el quinto lugar, aunque ambos han sufrido fuertes caídas en las ventas de ejemplares impresos en los últimos años.

