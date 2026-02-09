Gobierno de México busca recuperar más de 200 concesiones mineras improductivas

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - El Gobierno de México trabaja en recuperar para el Estado más de 200 concesiones mineras, dijo el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien detalló que las empresas afectadas devolverían "voluntariamente" los permisos porque no están produciendo. La mandataria informó del proceso al ser consultada sobre el plan anunciado recientemente con Estados Unidos para desarrollar de forma coordinada políticas comerciales sobre minerales críticos para mitigar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro.

"No hay nada firmado, lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas", dijo Sheinbaum sobre el acuerdo bilateral. "Habla de la soberanía, eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país", agregó.

Además, dijo que lo pactado no implica ninguna modificación de la legislación mexicana ni la entrega de recursos naturales.

"Tampoco vamos a iniciar un proceso de apertura de minas. De hecho, es lo contrario: estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano", afirmó.

El Gobierno de Sheinbaum y de su predecesor, su aliado y mentor político Andrés Manuel López Obrador, han dicho repetidas veces que no iban a otorgar ninguna nueva concesión minera, como parte de un discurso de recuperación de la presencia del Estado en sectores clave ligados a recursos naturales.

Sin aclarar cuáles, la presidenta dijo que las concesiones van a regresar al Estado "porque no estaban en producción" y aseguró que los que las poseen están de acuerdo en entregarlas. "Ellos mismos voluntariamente las devuelven. No hay ningún acto de la autoridad".

(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez, editado por Javier Leira)