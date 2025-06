Gobierno de México celebra reducción de homicidios, pero expertos piden cautela

El gobierno de México celebra haber reducido los homicidios durante los primeros siete meses de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, progreso que analistas reconocen su valor pero que toman con cautela.

La gobernante izquierdista anunció una baja del 25,8% en el promedio diario de asesinatos entre septiembre del año pasado -último mes de gestión de su copartidario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)- y mayo último.

Desde que asumió el poder en octubre, Sheinbaum ha apostado por fortalecer la inteligencia y la investigación, desplegar fuerzas en el terreno y mejorar la coordinación con los estados

"La estrategia está funcionando", aseguró la presidenta la semana pasada, tras presentar un informe quincenal de seguridad. Su plan rompe con la política de "abrazos, no balazos" de López Obrador, cuya premisa era evitar los enfrentamientos armados entre autoridades y bandas criminales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado a la mandataria para frenar el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos, bajo amenaza de gravar las vitales exportaciones mexicanas a ese país.

México acumuló 30.048 homicidios dolosos en 2024, un 1% más que en 2023. La mayoría por crímenes de los carteles, seis de los cuales fueron designados como organizaciones terroristas por Trump.

Desde finales de 2006, cuando empezó la ofensiva estatal contra los carteles, México suma más de 480.000 asesinatos.

Analistas reconocen que la nueva estrategia de Sheinbaum puede explicar esta reducción, pero son contrarios a cualquier mensaje triunfalista, ya que México registra niveles "alarmantes" de violencia, muy superiores a los de otras democracias.

- ¿Cómo se redujeron los homicidios? -

Investigación sesuda y presencia territorial parecen ser la clave de los avances.

"Sheinbaum reenfocó recursos en el combate al crimen organizado" y podría "estar teniendo efecto" sobre los homicidios, señaló Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad del think-tank México Evalúa.

El caso de Guanajuato (centro), es presentado como "ejemplo perfecto" del plan gubernamental, explicó David Mora, analista senior del centro de estudios Crisis Group. Encabezaba la lista de estados con más homicidios, pero desde marzo estas cifras cayeron a la mitad.

El método consiste en identificar los polos de violencia, desplegar fuerzas y capturar a los generadores, describe el experto.

- ¿Son cifras confiables? Desde la exclusión de algunos crímenes hasta la selección de variables y comparaciones que magnifican los logros, existen varias inquietudes. “El indicador de violencia homicida del gobierno federal se acota al número de homicidios dolosos, es decir, no considera feminicidios, ni personas desaparecidas”, afirma Vargas. Y estos delitos también “son formas como el crimen organizado anula personas”, añade. Mora destaca también aquellos homicidios cuyas causas se califican como “indeterminadas” y quedan fuera del balance. “Hay varios estados que tienen este nivel de causas no determinadas particularmente alto. Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, por ejemplo”, comenta. En tanto, la publicitada baja del 25,8% usó como referencia septiembre de 2024, el cuarto mes más violento de ese año. Una comparación más adecuada estadísticamente, entre el periodo octubre 2024-mayo 2025 y octubre 2023-mayo 2024, arroja una baja del 7%, apunta Mora. “En seis meses reducir una cuarta parte de los homicidios sería sin precedentes. Y es un poco la narrativa que está poniendo el gobierno”, añade. - ¿Es sostenible? - Resulta difícil asegurarlo en un país con 90% de impunidad, lo que alienta al crimen organizado. Vargas cita casos de estados como Chiapas o Tabasco (sur-sureste), donde hay señales de conflictos crecientes entre mafias; o Sinaloa (noroeste), enfrascado en una guerra interna del cartel del mismo nombre, donde el constante envío de tropas no consigue frenar los asesinatos. Para Mora, “la gran deuda” del Estado de México es lograr que la justicia castigue a los asesinos. “Lo que a ti te asegura que el que comete los homicidios no esté cometiendo más es que el sistema de justicia lo procese”, afirma. En tal sentido, apunta que de más de 23.000 detenciones de delincuentes en el actual gobierno, la mayoría ocurrieron “en flagrancia” por posesión de armas o drogas. “No son delitos como un homicidio, donde tienes que investigar y armar un caso”, advierte Mora. - ¿Mejora el panorama? - Para Vargas la situación de violencia homicida en México sigue siendo “pésima” y solo se podría comparar, por número víctimas, con los conflictos de Gaza o Ucrania. Mora señala que si bien es justo reconocer una mejoría, sería “un error garrafal” dejarse llevar por narrativas triunfalistas. “Los niveles de violencia homicida siguen siendo alarmantes”, dijo. jla/st/sem/cjc/dga