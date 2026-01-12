Gobierno de Perú dice primeros acuerdos con privados para reactivar Petroperú se firmarían en junio

LIMA, 12 ene (Reuters) - Perú espera firmar los primeros contratos con capital privado para reactivar la estatal Petroperú en junio, antes de que culmine la gestión del actual Gobierno, dijo el lunes la ministra de Economía y Finanzas.

Denisse Miralles, titular del sector, afirmó que con la inclusión de privados se busca proteger los activos estratégicos de Petroperú, compartiendo riesgos con el Estado para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa.

"Petroperú era inviable. Seguir transfiriendo recursos para pagar deudas, sin metas ni exigencias de mejora, no iba a resolver el problema", dijo Miralles en un comunicado. "La meta central de estas acciones es concretar, hacia el mes de junio, la suscripción de los primeros contratos con capital privado".

La agencia de promoción de inversiones del gobierno dijo la semana pasada que se evalúa dar en concesión o una participación a privados en activos clave de la estatal Petroperú, entre ellos su nueva refinería Talara de unos US$ 5600 millones.

El gobierno, que justo antes de Año Nuevo aprobó una reorganización de activos, ha otorgado como salvataje financiero a Petroperú en reiteradas oportunidades, alcanzando unos US$ 5300 millones entre 2022 y 2024, según el ministerio.