Gobierno de Perú pide sanciones a la FPF por racismo contra futbolista ecuatoriano de la liga

El Ministerio de Cultura de Perú exigió este lunes a la federación nacional de fútbol (FPF) sanciones inmediatas tras los insultos racistas contra un jugador ecuatoriano de la liga profesional.

Durante el encuentro del domingo entre Cienciano de Cusco y Alianza Lima, por el torneo Clausura 2025, el delantero ecuatoriano Eryc Castillo fue blanco de insultos discriminatorios cuando dejaba el campo de juego, luego de ser expulsado en los minutos finales del partido disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En un video difundido en redes sociales se oye a algunos aficionados gritarle desde las gradas "¡Hijo de puta, mono asqueroso de mierda!", tras la expulsión por doble amarilla del jugador de 30 años.

Mediante un comunicado, el ministerio instó a la FPF a "iniciar el proceso de sanción correspondiente contra los responsables por los insultos racistas dirigidos al futbolista".

"Rechazamos rotundamente el acto de discriminación que deshumaniza a ciudadanos afrodescendientes por su color de piel. Invocamos a la hinchada a promover el respeto y la convivencia en las tribunas", indicó en el comunicado Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial.

La cartera recordó que estas conductas "no solo atentan contra la dignidad de los jugadores, sino que constituyen una falta tipificada en la norma que establece medidas contra la violencia en espectáculos deportivos".

La FPF no se ha pronunciado aún, pero los reglamentos prevén sanciones para los clubes e hinchas que incurran en actos racistas.

En 2015, la hinchada de Cienciano discriminó con insultos al panameño Luis Tejada y el club fue multado con US$12.000 por la FPF.

cm/ag