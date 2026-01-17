Gobierno de Trump abandona plan de integrar agencia ATF en la DEA tras oposición; CNN

17 ene (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, abandonó ⁠su propuesta de fusionar la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego ⁠y Explosivos (ATF) ‌en la ​Administración para el Control de Drogas (DEA) tras ​la oposición de grupos a favor y ‌en contra del control ‌de armas, informó CNN ​el sábado, citando a varias fuentes.

El cambio de rumbo se produce en un momento en que la Casa Blanca busca la confirmación del Senado para que Robert Cekada, subdirector de la ATF, ⁠ocupe el cargo de director permanente, según el informe.

El plan ​de fusión formaba parte de una reorganización más amplia anunciada el año pasado por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, para reducir las agencias federales y racionalizar de forma drástica ⁠el gobierno.

El plan habría requerido la aprobación del ​Congreso y se enfrentó a una reacción bipartidista, así como a la resistencia de los empleados de ‍la agencia y la oposición tanto de organizaciones favorables al control de armas como de grupos defensores del derecho a portar armas.

Reuters no pudo verificar ​de inmediato el informe. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Rajveer Singh Pardesi en ‍Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)