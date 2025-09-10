Gobierno de Trump apela el fallo que bloquea la destitución de la gobernadora de la Fed Cook

Por Daniel Wiessner

10 sep (Reuters) - La administración del presidente Donald Trump se movió rápidamente el miércoles para apelar el fallo de una jueza federal que bloquea temporalmente a Trump de tomar la medida sin precedentes de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un breve aviso en el que apelaba el fallo de finales del martes por la jueza de distrito de Estados Unidos Jia Cobb, quien dijo que las afirmaciones de Trump de que Cook cometió fraude hipotecario antes de asumir el cargo probablemente no eran motivo suficiente para su destitución.

Trump tomó medidas para despedir a Cook a finales de agosto, pero la Fed ha dicho que ella permanece en su puesto. El fallo de Cobb impide a la Fed seguir adelante con el despido de Cook mientras su demanda sigue adelante.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo el miércoles, antes de que se presentara la apelación, que Trump había destituido legalmente a Cook por causa justificada debido a las acusaciones de fraude hipotecario y que "este fallo no será la última palabra sobre el asunto".

Cook, que niega haber cometido ningún delito, demandó a finales de agosto diciendo que la afirmación de Trump de que ella participó en fraude hipotecario antes de incorporarse al banco central no le daba autoridad legal para destituirla, y era un pretexto para despedirla por su postura en política monetaria.

El caso, que probablemente acabará ante la Corte Suprema, tiene ramificaciones para la capacidad de la Fed de fijar las tasas de interés sin tener en cuenta los deseos de los políticos, ampliamente considerada como fundamental para la capacidad de cualquier banco central de mantener la inflación bajo control.

Trump ha exigido que el banco central estadounidense recorte las tasas de forma inmediata y agresiva, reprendiendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, por su gestión de la política monetaria. Se espera que el banco central realice un recorte de tipos en su reunión de política monetaria del 16 y 17 de septiembre.

La ley que creó la Fed dice que los gobernadores sólo pueden ser destituidos "por causa justificada", pero no define el término ni establece procedimientos para la destitución. Ningún presidente ha destituido nunca a un gobernador de la Fed, y la ley nunca ha sido puesta a prueba en los tribunales.

Cobb consideró el martes que la mejor interpretación de la ley es que sólo permite destituir a un gobernador de la Reserva Federal por mala conducta durante su mandato.

Las demandas por fraude hipotecario contra Cook se refieren todas a acciones que llevó a cabo antes de su confirmación por el Senado de Estados Unidos en 2022.

Trump y William Pulte, el director de la Agencia Federal de Vivienda y Finanzas nombrado por el presidente, dicen que Cook describió incorrectamente tres propiedades separadas en las solicitudes de hipotecas, lo que podría haberle permitido obtener tasas de interés más bajas y créditos fiscales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha puesto en marcha una investigación penal por fraude hipotecario contra Cook y ha emitido citaciones del gran jurado tanto en Georgia como en Michigan, según documentos vistos por Reuters y una fuente familiarizada con el asunto. Cook ha negado haber cometido delito alguno. (Reportaje de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; Edición de Alexia Garamfalvi y Andrea Ricci, Editado en español por Juana Casas)