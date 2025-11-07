Gobierno de Trump busca bloquear pagos completos de ayuda alimentaria para noviembre

BOSTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el viernes a un tribunal federal de apelaciones que bloquee la orden de un juez que exige distribuir los beneficios completos del programa de ayuda alimentaria de noviembre en medio del cierre del gobierno, aun cuando al menos algunos estados dijeron que tomarían medidas rápidas para entregar el dinero a los beneficiarios.

El juez dio al gobierno de Trump hasta el viernes para realizar los pagos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Pero la administración pidió al tribunal de apelaciones que suspenda cualquier orden judicial que le exija gastar más dinero del que está disponible en un fondo de contingencia, y que en su lugar le permita continuar con los pagos parciales planificados del SNAP para el mes.

La presentación judicial se produjo aun cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo en un memorando a los estados que ya trabajaba para hacer que los fondos de los beneficios completos mensuales del SNAP estén disponibles el viernes.

California y Wisconsin dijeron que algunos beneficiarios del SNAP ya recibieron sus pagos completos de noviembre la noche del jueves.

“Los beneficios alimentarios comienzan a fluir de nuevo a las familias de California”, afirmó el gobernador demócrata Gavin Newsom en un comunicado. Un portavoz del gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, también confirmó que los pagos completos del SNAP se habían realizado.

Persiste la incertidumbre para muchos beneficiarios del SNAP

La disputa judicial prolongó semanas de incertidumbre para el programa alimentario, que atiende a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses, en su mayoría de bajos ingresos.

Una persona puede recibir un beneficio alimentario mensual máximo de casi US$300, y una familia de cuatro miembros hasta alrededor de US$1.000, aunque muchas personas reciben una cantidad menor según una fórmula que tiene en cuenta sus ingresos. Para muchos beneficiarios del SNAP, sigue sin estar claro exactamente cuánto recibirán este mes y cuándo lo obtendrán.

Jasmen Youngbey de Newark, Nueva Jersey, esperó en fila el viernes en un banco de alimentos de la ciudad más grande del estado. Como madre soltera que asiste a la universidad, Youngbey dijo que depende del SNAP como una ayuda para alimentar a sus hijos de siete meses y cuatro años, respectivamente. Pero afirmó que el saldo de su cuenta estaba en ceros.

“No todo el mundo puede sacar efectivo y decir: ‘Está bien, iré a comprar esto’, especialmente con el costo de los alimentos en este momento. Ahora es posible”, expresó.

Tihinna Franklin, una guardia de autobús escolar que esperaba en la misma fila fuera del banco de alimentos de la Corporación Comunitaria Unida, dijo que el saldo de su cuenta de SNAP era de nueve centavos y que le quedaban tres artículos en su congelador. Normalmente depende de los aproximadamente US$290 al mes en beneficios del SNAP para ayudar a alimentar a sus nietos.

“Si no lo recibo, no comeré”, manifestó. “El dinero que gano se destina a las facturas, el alquiler, la electricidad, los artículos personales. Eso no es justo para nosotras como madres y cuidadoras”.

La batalla legal sobre el SNAP toma otro giro

Debido al cierre del gobierno federal, el gobierno de Trump afirmó originalmente que los beneficios del SNAP no estarían disponibles en noviembre. Sin embargo, dos jueces dictaminaron la semana pasada que el gobierno no podía omitir completamente los beneficios del mes debido al cierre. Uno de esos impartidores de justicia fue el juez federal de distrito John J. McConnell Jr., quien ordenó los pagos completos el jueves.

En ambos casos, los jueces ordenaron al gobierno que utilice un fondo de reserva de emergencia que contiene más de US$4.600 millones para pagar la ayuda del SNAP en noviembre, pero le dieron margen para utilizar otros fondos para realizar los pagos completos, que cuestan entre US$8.500 millones y US$9.000 millones cada mes.

El lunes, el gobierno dijo que no usaría dinero adicional, afirmando que la asignación de fondos para el programa le correspondía al Congreso y que el dinero restante era necesario para reforzar otros programas contra el hambre infantil.

La orden emitida el jueves por el tribunal federal rechazó la decisión del gobierno de Trump de cubrir solo el 65% de la ayuda mensual máxima, una decisión que podría haber dejado a algunos beneficiarios sin recibir nada este mes.

En su presentación judicial del viernes, el gobierno de Trump argumentó que la directiva del jueves para financiar los beneficios completos del SNAP va en contra de la Constitución de Estados Unidos.

“Esta orden judicial sin precedentes se burla de la separación de poderes. Los tribunales no tienen ni el poder de asignar ni el poder de gastar”, escribió el Departamento de Justicia en su solicitud al tribunal.

En respuesta, los abogados de las ciudades y organizaciones sin fines de lucro que impugnaron a la administración de Trump dijeron que el gobierno tiene mucho dinero disponible y que el tribunal no debería “permitirles retrasar aún más la entrega de asistencia alimentaria vital a las personas y familias que la necesitan de inmediato”.

Los estados adoptan diferentes enfoques para la ayuda alimentaria

Algunos estados dijeron estar listos para distribuir el dinero del SNAP lo antes posible.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan dijo que las personas que normalmente reciben beneficios a principios de cada mes deberían recibir su asignación completa del SNAP dentro de las 48 horas posteriores a la disponibilidad de los fondos, y las demás deberían recibir sus beneficios completos en sus fechas programadas regularmente.

Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte dijo que el viernes se distribuyeron beneficios parciales de SNAP, basándose en la decisión previa de la administración de Trump. Autoridades de Illinois y Dakota del Norte también informaron que distribuirían pagos parciales de noviembre a partir del viernes.

En Missouri, el Departamento de Servicios Sociales dijo el viernes que esperaba más orientación federal. Mientras tanto, la alcaldesa de St. Louis, Cara Spencer, instó a las personas a donar a un fondo local recién creado para otorgar asistencia alimentaria de emergencia.

En medio de la incertidumbre federal, el gobernador demócrata de Delaware, Matt Meyer, dijo que el estado utilizó sus propios fondos el viernes para proporcionar el primero de lo que podría ser un pago de alivio semanal a los beneficiarios del SNAP.

El gobernador demócrata de Connecticut, Ned Lamont, dijo el viernes que autorizó alrededor de US$72 millones de fondos estatales excedentes para proporcionar el equivalente a los beneficios completos del SNAP para noviembre. Las personas deberían recibir el dinero dentro de cuatro días.

“Este errático ir y venir está volviendo locas a las personas”, dijo Lamont. “Cuidemos a las personas. Podemos permitirnos hacerlo”.

___

Lieb informó desde Jefferson City, Missouri, y Bauer desde Madison, Wisconsin. Los periodistas de LA NACION Mike Catalini en Newark, Nueva Jersey, Jack Dura en Bismarck, Dakota del Norte, Susan Haigh en Norwich, Connecticut, Heather Hollingsworth en Mission, Kansas, Mingson Lau en Claymont, Delaware, John O’Connor, en Springfield, Illinois, y Gary D. Robertson en Raleigh, Carolina del Norte, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.