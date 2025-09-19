Gobierno de Trump da a China "vía libre" para el GNL ruso, según senadores demócratas

Por Timothy Gardner

WASHINGTON, 19 sep (Reuters) - Senadores demócratas de Estados Unidos instaron el viernes a funcionarios del Gobierno de Trump a reanudar las sanciones selectivas contra los suministros energéticos rusos, señalando que la administración está permitiendo que China compre cargamentos de gas natural licuado de Rusia, lo que contribuye a financiar la guerra de Ucrania.

El presidente Donald Trump ha dicho que está frustrado con el fracaso del presidente ruso Vladimir Putin para llegar a un acuerdo de paz con Ucrania.

Pero el mandatario se ha abstenido de imponer sanciones directas a las entidades energéticas rusas en su segundo mandato. En su lugar, ha impuesto aranceles adicionales del 25% a las importaciones de bienes de la India por comprar petróleo ruso.

El proyecto ruso Arctic LNG 2 comenzó a finales de 2023, pero se ha demorado ante la escasez de buques transportadores y a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia antes del regreso de Trump en enero. El proyecto tuvo que pausar sus operaciones el pasado mes de octubre.

Sin embargo, desde agosto, ha cargado alrededor de seis cargamentos de GNL y descargando cuatro en un puerto chino.

"El fracaso en hacer cumplir incluso las sanciones existentes contra Rusia y la aparente voluntad de dar a China un pase libre para comprar energía rusa socava fundamentalmente los esfuerzos para lograr el fin de la guerra e impactar el cálculo del Kremlin en las negociaciones", escribieron los senadores Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse, Christopher Coons, Chris Van Hollen y otros cuatro en una carta al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent.

Los senadores dijeron que la evasión de las sanciones envía una señal a otros compradores potenciales de que pueden adquirir GNL ruso sin consecuencias, y podría proporcionar a Rusia decenas de miles de millones de dólares en ingresos que ayudarían a financiar la guerra.

Los Departamentos de Estado y del Tesoro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Timothy Gardner; información adicional de Patricia Zengerle; edición de Nick Zieminski; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)