Gobierno de Trump despide a personal de agencias sanitarias durante cierre de la administración
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - Los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) han recibido notificaciones de despido, dijo un portavoz del organismo el viernes, en el inicio de los ceses masivos de trabajadores federales durante un cierre parcial del Gobierno federal.
"Los empleados del HHS en múltiples divisiones han recibido avisos de reducción de personal como consecuencia directa del cierre de la administración liderado por los demócratas", dijo el portavoz.
"Todos los empleados del HHS que recibieron avisos de reducción de personal fueron designados no esenciales por sus respectivas divisiones. El HHS continúa cerrando entidades derrochadoras y duplicadas, incluidas aquellas que están en desacuerdo con la agenda Make America Healthy Again del Gobierno de (Donald) Trump", agregó. (Reporte de Ahmed Aboulenein; Edición en español de Daniela Desantis)
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte
- 2
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 3
Vaca Muerta: YPF firmó un acuerdo clave para exportar el gas argentino
- 4
Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela