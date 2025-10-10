Gobierno de Trump despide a personal de agencias sanitarias durante cierre de la administración

WASHINGTON, 10 oct (Reuters) - Los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) han recibido notificaciones de despido, dijo un portavoz del organismo el viernes, en el inicio de los ceses masivos de trabajadores federales durante un cierre parcial del Gobierno federal.

"Los empleados del HHS en múltiples divisiones han recibido avisos de reducción de personal como consecuencia directa del cierre de la administración liderado por los demócratas", dijo el portavoz.

"Todos los empleados del HHS que recibieron avisos de reducción de personal fueron designados no esenciales por sus respectivas divisiones. El HHS continúa cerrando entidades derrochadoras y duplicadas, incluidas aquellas que están en desacuerdo con la agenda Make America Healthy Again del Gobierno de (Donald) Trump", agregó. (Reporte de Ahmed Aboulenein; Edición en español de Daniela Desantis)