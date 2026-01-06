Gobierno de Trump dice que hay formas de que EE. UU. eleve pronto la producción de petróleo venezolano

Por Susan Heavey y Sheila Dang

WASHINGTON/MIAMI, EEUU, 6 ene (Reuters) -

El Gobierno de Donald Trump desestimó el martes las estimaciones de los analistas de que tomaría años aumentar la producción de crudo de Venezuela, diciendo que había maneras de impulsar rápidamente el sector petrolero del país.

Aumentar la producción de crudo del país sudamericano, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, es uno de los principales objetivos del presidente Trump después de que las fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, el sábado.

Las exportaciones del país han caído a menos de 1 millón de barriles diarios desde los más de 3 millones de bpd de hace dos décadas, por años de falta de inversión que ha dejado su infraestructura en ruinas.

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijo que una opción era que Washington levante las sanciones a Venezuela que habían impedido al país acceder a equipos cruciales para campos petrolíferos y otras tecnologías para maximizar la producción.

"Algunas de estas cosas podrían hacerse muy rápidamente", dijo a Fox Business Network en una entrevista. "La oportunidad en el lado de los negocios aquí es realmente enorme".

El Gobierno de Trump planea reunirse con ejecutivos petroleros estadounidenses esta semana, dijo una fuente a Reuters el lunes, pero no está claro cuándo o quién participará.

El secretario de Energía, Chris Wright, tiene previsto hablar en una conferencia de Goldman Sachs en Miami el miércoles por la mañana, justo antes de que el CEO de ConocoPhillips, Ryan Lance, haga comentarios a puerta cerrada.

Trump dice que la industria estadounidense podría ampliar sus operaciones en Venezuela en menos de 18 meses, posiblemente con la ayuda de subsidios.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero", dijo Trump a NBC News el lunes. "Habrá que gastar una tremenda cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso nuestro o a través de los ingresos".

Trump dijo el martes en declaraciones a los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que el aumento de la producción venezolana también podría reducir los costos de energía para los estadounidenses.

"Tenemos mucho petróleo que perforar, lo que hará bajar aún más los precios del petróleo", dijo Trump.

Analistas y ejecutivos se han mostrado escépticos sobre una rápida reactivación del sector petrolero de Venezuela, señalando que su degradada infraestructura requeriría miles de millones de dólares y años para superarla.

Las reservas petrolíferas venezolanas se encuentran entre las más costosas del mundo porque el crudo es tan espeso y pesado que requiere equipos especializados para extraerlo, transportarlo y refinarlo en combustibles utilizables.

El Departamento de Energía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Steve Holland, Trevor Hunnicutt y Susan Heavey en Washington, Nathan Crooks y Sheila Dang en Miami; Escrito por Richard Valdmanis. Edición en Español de Manuel Farías)