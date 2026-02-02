Por Jan Wolfe

2 feb (Reuters) - Un grupo de organizaciones de derechos civiles demandó el lunes al Departamento de Estado ⁠por su reciente suspensión del ⁠procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, argumentando que la política "socavó décadas de legislación migratoria consolidada".

La demanda, presentada en ⁠un tribunal ‌federal de ​Manhattan, solicitó al juez que dictara una orden para bloquear la política, que entró ​en vigencia el 21 de enero.

La demanda afirma que la política del ‌Departamento de Estado "se basa en una afirmación ‌sin fundamento y demostrablemente falsa de que ​los nacionales de los países afectados emigran a Estados Unidos para beneficiarse indebidamente de las ayudas sociales en efectivo y es probable que se conviertan en 'cargas públicas'".

El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La demanda fue presentada por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y otros grupos en nombre de una amplia gama de demandantes, entre los que se ⁠encuentran ciudadanos estadounidenses que afirman haber sido separados de sus familiares debido a esta política.

Otro demandante es un ​endocrinólogo colombiano al que se le concedió un visado por motivos laborales, pero que no puede recibirlo porque Colombia es uno de los países sujetos a la política.

La pausa ha afectado a solicitantes de países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Uruguay, balcánicos como Bosnia y Albania, naciones del sur de Asia como Pakistán y Bangladesh, y otras de África, ⁠Oriente Medio y el Caribe.

La política del Departamento de Estado no afecta a los visados ​de visitante de Estados Unidos, que han sido objeto de atención dada la celebración del Mundial de fútbol este año y los Juegos Olímpicos de 2028.

Un cable del Departamento de Estado en ‍el que se describe la medida y al que ha tenido acceso Reuters afirma que el Departamento está llevando a cabo una "revisión completa" de todas las políticas, reglamentos y directrices para garantizar "el más alto nivel de selección y control" de todos los solicitantes de visados estadounidenses.

El cable, enviado a ​las misiones diplomáticas estadounidenses, afirma que los solicitantes de los 75 países afectados "corren un alto riesgo de convertirse en una carga pública y de recurrir a los recursos de los gobiernos locales, estatales y federales de ‍Estados Unidos".