Gobierno de Trump estudia bloqueo naval para frenar las importaciones de petróleo de Cuba: reporte

23 ene (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump está considerando imponer un bloqueo total a las importaciones de petróleo de Cuba como parte de posibles nuevas tácticas para impulsar un cambio de liderazgo en la isla, informó Politico el viernes, citando a tres personas familiarizadas con el plan.

Aunque no se ha tomado ninguna decisión, tal medida ha sido buscada por algunos críticos del gobierno cubano en Washington y es respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio, sostuvo Politico.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe.

Si el plan se materializa, representaría una nueva escalada en el movimiento de Trump para alinear a las potencias regionales con Estados Unidos y subrayaría la seriedad de la ambición de su Gobierno de dominar el hemisferio occidental.

A principios de enero, Trump prometió impedir que el petróleo y el dinero de Venezuela llegaran a Cuba después de la operación del 3 de enero que capturó al presidente Nicolás Maduro, una medida que, según los analistas, podría ser catastrófica para el ya debilitado suministro de combustible, la red eléctrica y la economía de Cuba.

Envalentonado por el derrocamiento de Maduro y por hacerse con el control del petróleo de ese país, Trump ha hablado de actuar contra Cuba y Colombia.

Ha sugerido que Cuba debería llegar a un acuerdo con Washington, aumentando la presión sobre la isla y provocando palabras desafiantes de los líderes comunistas de La Habana.

