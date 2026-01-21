Gobierno de Trump inicia una operación contra inmigración en Maine: fuentes

21 ene (Reuters) -

El Gobierno de Trump comenzó una operación de control de inmigración en Maine, un estado que alberga varias comunidades de refugiados, incluidos somalíes, dijeron un funcionario de inmigración actual y un ex funcionario, con lo que se convierte en otro lugar en la mira de la represión del presidente Donald Trump.

Más de 100 agentes llegaron al gélido estado del noreste esta semana, dijeron los dos funcionarios. El exfuncionario dijo que la operación se centraría en los refugiados.

El liderazgo político de Maine y las comunidades de inmigrantes se han estado preparando en la última semana para la llegada de más agentes de inmigración. La gobernadora de Maine, la demócrata Janet Mills, dijo la semana pasada que las agresivas tácticas de aplicación de la administración Trump "no eran bienvenidas" en Maine.

Trump, republicano, ha incrementado el número de agentes de inmigración en ciudades y estados liderados por demócratas desde mediados de 2025, con unos 3000 agentes federales desplegados en Minnesota en las últimas semanas. (Reportaje de Bhargav Acharya en Toronto; Edición de Doina Chiacu, Editado en español por Juana Casas)