Gobierno de Trump planea venta de armas a Israel por US$6400 millones: fuentes

Por Mike Stone y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 19 sep (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando la aprobación del Congreso para vender a Israel equipos de apoyo y armas, incluidos helicópteros de ataque y transportes de tropas, por valor de US$6400 millones, dijeron el viernes personas familiarizadas con el asunto.

El Ejército de Israel dijo que había ampliado las operaciones en la ciudad de Gaza el viernes y bombardeado la infraestructura de Hamás, mientras que los palestinos desplazados y traumatizados por el avance dijeron que no tenían medios para huir.

La noticia de la propuesta de venta se conoció días antes de que los líderes mundiales se reúnan en Nueva York para la Asamblea General anual de las Naciones Unidas la próxima semana, en la que el Consejo de Seguridad de la ONU también celebrará una reunión de alto nivel sobre Gaza.

El paquete previsto incluye un acuerdo por valor de US$3800 millones para 30 helicópteros de ataque AH-64 Apache y US$1900 millones para 3250 vehículos de asalto de infantería para el Ejército israelí.

Otras piezas de apoyo para vehículos blindados de transporte de tropas y fuentes de alimentación por valor de US$750 millones también están en proceso de venta, según una de las personas citadas.

El apoyo a ultranza del presidente republicano al Ejército israelí contrasta con la creciente cautela de los demócratas ante el ataque israelí a Gaza.

El jueves, un grupo de senadores estadounidenses presentó la primera resolución del Senado para instar al reconocimiento de un Estado palestino y más de la mitad de los demócratas del Senado votaron recientemente en contra de nuevas ventas de armas.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Mike Stone, Humeyra Pamuk, Jasper Ward en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)