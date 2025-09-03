Gobierno de Trump pone fin al estatus de protección temporal para migrantes venezolanos

(Agrega más informaciones)

WASHINGTON, 3 sep (Reuters) -

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió el miércoles poner fin a la designación del estatus de protección temporal (TPS) para migrantes venezolanos en Estados Unidos, otorgada durante la era Biden.

El departamento indicó que Venezuela ya no cumplía con los requisitos para eso.

El TPS está disponible para personas cuyo país de origen haya sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. Proporciona a los migrantes elegibles autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación.

"Teniendo en cuenta la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no redunda en beneficio de este país", dijo un portavoz del DHS en un comunicado.

La designación expirará el 10 de septiembre. Según datos publicados por el Servicio de Investigación del Congreso en diciembre, más de 256.000 venezolanos recibieron el TPS bajo la designación de 2021.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dio los primeros pasos para eliminar la protección contra la deportación de los venezolanos en febrero, menos de un mes después de su regreso a la Casa Blanca.

Aunque un tribunal federal bloqueó la medida en marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó posteriormente al gobierno federal a proceder con las deportaciones.

El mes pasado, un tribunal de apelaciones dictaminó que el gobierno de Trump probablemente actuó ilegalmente al revocar las protecciones temporales contra la deportación otorgadas a 600.000 venezolanos que vivían en Estados Unidos durante la presidencia del expresidente demócrata Joe Biden. (Reporte de Jasper Ward en Washington, editado en español por Daniela Desantis y Natalia Ramos)