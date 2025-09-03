Gobierno de Trump pone fin al estatus de protección temporal para Venezuela
LA NACION
WASHINGTON, 3 sep (Reuters) - El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió el miércoles poner fin a una designación de la era Biden de Venezuela para el estatus de protección temporal.
El departamento dijo que Venezuela ya no cumplía los requisitos legales del estatus de protección temporal.
"Teniendo en cuenta la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no redunda en beneficio de este país", dijo un portavoz del DHS en un comunicado. (Reporte de Jasper Ward, editado en español por Daniela DeSantis)
