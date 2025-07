Gobierno de Trump retira US$4000 millones de fondos para el tren bala de California

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobierno de Trump revocó el miércoles la financiación federal para el proyecto de tren de alta velocidad de California, intensificando la incertidumbre sobre cómo cumplirá el estado con su promesa, que ya lleva un largo retraso, de construir un tren bala para transportar pasajeros entre San Francisco y Los Ángeles.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que retiraba US$4000 millones en fondos para el proyecto, semanas después de haber señalado que lo haría. En general, un poco menos de una cuarta parte de la financiación del proyecto ha provenido del gobierno federal. El resto ha venido del estado, principalmente a través de un bono aprobado por los votantes y dinero de su programa de incentivos para limitar las emisiones de efecto invernadero.

El presidente, Donald Trump, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, han criticado el proyecto como un “tren a ninguna parte”.

“El ferrocarril que se nos prometió aún no existe, y nunca existirá", escribió Trump en Truth Social. "Este proyecto estaba severamente sobrevalorado, regulado de más, y NUNCA SE ENTREGÓ.”

La pérdida es un nuevo golpe a California por parte del gobierno, que ha bloqueado una regla pionera en la nación para eliminar gradualmente la venta de nuevos autos a gasolina, ha abierto investigaciones sobre políticas de admisión universitaria y ha amenazado con retirar fondos por permitir que niñas transgénero compitan en deportes femeninos.

Esto también ocurre mientras los líderes del proyecto ferroviario buscan inversión privada para ayudar a pagar su costo estimado de más de US$100.000 millones.

Los votantes aprobaron el proyecto por primera vez en 2008 y se suponía que estaría operando en esta década, pero las estimaciones de costos han crecido constantemente y su calendario se ha retrasado.

Los funcionarios estatales ahora se centran en construir un tramo de 192 kilómetros que conecte las ciudades del valle Central de Bakersfield y Merced, que se espera esté operando para 2033. Se espera que la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad de California publique un informe este verano para los legisladores estatales con un plan de financiamiento actualizado y un calendario para el proyecto.

Los funcionarios de la autoridad escribieron en una carta a principios de este mes que el gobierno federal había decidido revocar el financiamiento antes de revisar a fondo el proyecto. Señalaron que ya se han construido más de 50 estructuras, incluidos pasos subterráneos, viaductos y puentes para separar la línea ferroviaria de las carreteras por seguridad.

“Cancelar estas subvenciones sin causa no solo es incorrecto, es ilegal”, dijo el director general de la autoridad, Ian Choudri, en un comunicado el miércoles.

Estos son acuerdos legalmente vinculantes, y la Autoridad ha cumplido con todas las obligaciones, como lo confirman revisiones federales repetidas, tan recientemente como en febrero de 2025.

La autoridad ha pedido a posibles inversores privados que expresen su interés para fin de mes.

El gobernador demócrata, Gavin Newsom, dijo que el estado mantendrá “todas las opciones sobre la mesa” para luchar contra la revocación de fondos federales.

“Trump quiere entregar el futuro a China y abandonar el Valle Central. No lo permitiremos", dijo en un comunicado.

El estado no tiene “un plan viable” para completar siquiera el segmento del Valle Central, dijo Drew Feeley, administrador interino de la Administración Federal de Ferrocarriles del departamento de transporte, en un informe publicado el mes pasado. Llamó al proyecto una “historia de promesas incumplidas” y un desperdicio de dólares de los contribuyentes.

Los demócratas de California también han criticado el gasto del proyecto. La asambleísta demócrata Rebecca Bauer-Kahan dijo en una audiencia presupuestaria a principios de este año que sus electores “creen abrumadoramente” que el gasto en trenes de alta velocidad “ha sido irresponsable”.

Newsom planea extender el programa de incentivos contra emisiones del estado, una fuente clave de financiación para el proyecto que está programada para expirar a finales de 2030, hasta 2045.

El programa establece un límite decreciente en la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero que los grandes emisores pueden liberar. Esos contaminadores pueden comprar permisos del estado necesarios para contaminar, y alrededor del 45% de ese dinero va a lo que se conoce como el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, según el Comité Asesor del Mercado de Emisiones Independiente, un grupo de expertos que revisa el programa.

El fondo ayuda a pagar proyectos de clima y transporte, incluido el tren de alta velocidad.

El proyecto del tren bala recibe el 25% del dinero del fondo, que termina siendo un poco menos o un poco más de 1000 millones de dólares al año, dependiendo del año. Newsom propuso en mayo garantizar 1000 millones de dólares al año para el proyecto del fondo, pero los legisladores no han dado su visto bueno

Austin es miembro del cuerpo para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. Sigue a Austin en X: @sophieadanna

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.