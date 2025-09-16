Gobierno de Trump se une a campaña republicana para controlar el discurso tras asesinato de Kirk

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se sumó el lunes al movimiento conservador que exige consecuencias para aquellos que han celebrado el asesinato de Charlie Kirk, e instó al público a denunciar a cualquiera que haga comentarios desagradables sobre el asesinato de quien fuera su amigo y aliado político.

“Cuando veas a alguien celebrando el asesinato de Charlie, denúncialo”, exhortó Vance a los oyentes en el podcast del activista asesinado el lunes. “Y, claro, llámale a su empleador”.

El llamado de Vance también incluyó una promesa de ir contra algunos de los mayores financiadores de causas liberales, mientras los conservadores se centraban en individuos privados por sus comentarios sobre el asesinato. Esto marcó una escalada en una campaña que algunos advirtieron evocaba algunos de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos.

“La participación del gobierno acerca esto a parecerse al macartismo”, señaló Adam Goldstein de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, refiriéndose a la campaña de la década de 1950 para erradicar a los comunistas que llevó a acusaciones falsas y carreras arruinadas. “No fue un momento brillante para la libre expresión”.

Campaña se amplía a aquellos que citan críticamente a Kirk

Estados con gobiernos republicanos como Florida, Oklahoma y Texas han lanzado investigaciones sobre maestros acusados de hacer declaraciones inapropiadas tras el asesinato de la semana pasada. El ejército de Estados Unidos ha invitado al público a denunciar a aquellos que "celebran o se burlan" del asesinato, y dijo que algunos soldados ya han sido removidos por sus comentarios.

Al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha prometido ir contra lo que sostiene es una "vasta" red liberal que inspiró al tirador, aun cuando las autoridades afirman que parece que actuó solo y la investigación está en curso.

La campaña se ha ampliado para incluir incluso a aquellos cuyas declaraciones fueron críticas de Kirk sin celebrar su asesinato.

The Washington Post despidió a Karen Attiah, una columnista de opinión, por publicaciones el día del tiroteo que señalaban comentarios de Kirk que denigraban la inteligencia de mujeres negras prominentes, como Michelle Obama y que lamentaban que “el Estados Unidos blanco” no estuviera dispuesto a resolver la violencia armada.

PEN America, un grupo de libertad de prensa, advirtió en un comunicado que, con despidos como el de Attiah, "se corre el riesgo de crear un efecto paralizante".

Goldstein manifestó preocupación de que hubiera muchos casos de personas atacadas simplemente por citar a Kirk o por no lamentar adecuadamente su fallecimiento. "Ese es uno de los síntomas clave de la cultura de la cancelación", indicó.

“Intentar meter a todos en el mismo saco”.

Los conservadores acuñaron el término cultura de la cancelación para lo que afirmaban era la persecución de personas de derecha por sus opiniones, especialmente relacionadas con la pandemia de Covid-19 y el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, lo que llevó a campañas para despedir a personas comunes.

Fue una causa significativa para el presidente Donald Trump, quien prometió acabar con ella durante su campaña el año pasado. Pero después del asesinato de Kirk, él y su gobierno han optado por apoyarla desde la derecha.

Un héroe para los conservadores, un provocador para muchos demócratas

Kirk, padre de dos niños y conservador cristiano, era admirado por muchos republicanos por sus señalamientos contra los demócratas y por su capacidad para organizar a los votantes jóvenes. Pero Kirk también era un provocador y partidario del intento de Trump de revertir su derrota electoral de 2020, y dejó un largo historial de comentarios partidistas que enfurecieron a muchos en la izquierda.

“Según Kirk, la empatía es un término inventado de la nueva era, así que sigan con los chistes. Es lo que él hubiera querido”, decía una publicación en X que Melvin Villaver Jr., profesor de música de la Universidad de Clemson, volvió a publicar el día del asesinato, según una captura de pantalla circulada por republicanos universitarios que exigían su despido. Clemson finalmente despidió a un miembro del personal y suspendió a Villaver y a otro profesor después de una intensa presión de funcionarios republicanos electos de Carolina del Sur.

Otras personas atacadas por sus publicaciones, como el teniente coronel del Ejército Christopher Ladnier, simplemente citaron a Kirk el día de su asesinato. Eso incluyó cuando Kirk describió la Ley de Derechos Civiles como una "bestia" que "ahora se ha convertido en un arma contra los blancos", su crítica a Martin Luther King Jr.

y su declaración de que algunas muertes por armas son el costo de una 2da Enmienda constitucional robusta.

Ladnier, quien ha sido atacado por activistas conservadores en línea, dijo en un mensaje de Facebook a The Associated Press que respondería "cuando/si" su cadena de mando toma medidas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó un video de un estudiante de la Universidad Tecnológica de Texas que fue arrestado el viernes después de un enfrentamiento en una vigilia realizada en el campus en honor a Kirk, y escribió: "Esto es lo que le pasó a la persona que se burlaba del asesinato de Charlie Kirk en Texas Tech".

Algunas personas atacadas han sido confundidas.

Un distrito escolar en Elkhorn, Wisconsin, informó haber recibido más de 800 mensajes después de que un influencer conservador dijera erróneamente que un subdirector de una escuela primaria celebró la muerte de Kirk.

Líderes republicanos prometen ir tras "red de terroristas internos"

Las autoridades dicen que Kirk murió tras ser baleado por Tyler Robinson, un joven de 22 años que creció en un hogar conservador en el sur de Utah. Pero según el gobernador republicano del estado, Spencer Cox, Robinson estaba inmerso en “ideología izquierdista”.

Cox dijo que los investigadores podrían revelar más sobre lo que motivó el ataque después de la comparecencia inicial de Robinson en la corte, programada para el martes. El gobernador afirmó que el sospechoso, quien supuestamente grabó memes en sus casquillos de bala, parecía radicalizado por los "rincones oscuros de internet".

El lunes, Vance fue acompañado en el podcast de Kirk por Stephen Miller, subjefe de despacho de Trump, quien prometió tomar medidas enérgicas contra lo que llamó la "vasta red de terroristas internos" a la que culpó por la muerte de Kirk.

Aludiendo a preocupaciones sobre la libertad de expresión, Vance dijo: "Tienes a los locos de la extrema izquierda que dicen: 'Oh, Stephen Miller y JD Vance van a ir tras el discurso protegido constitucionalmente'".

“No, no, no”, agregó.

“Vamos a ir tras la red de ONG que fomenta, facilita y participa en la violencia”, una referencia a organizaciones no gubernamentales.

La Casa Blanca no ha respondido hasta el momento a una solicitud de aclaración sobre los comentarios, incluyendo qué grupos podrían estar en la mira.

La idea de una campaña de represalias contra individuos o grupos por expresar un punto de vista particular ha alarmado a muchos.

“El solo hecho tener esa ideología, simplemente creer de manera diferente que algún otro estadounidense, no es ilegal”, dijo el senador republicano James Lankford, de Oklahoma, en CNN el domingo.

En cambio, dijo que cualquier grupo que haya estado involucrado en actos ilegales o violentos debería ser el objetivo.

El asesinato como pretexto para ir tras rivales políticos

En el programa de Kirk, Vance habló sobre la necesidad de unidad después del asesinato, pero luego dijo que era imposible debido a lo que describió como la aceptación de la violencia política por parte de la izquierda. Nombrando dos fundaciones que financian una amplia gama de causas liberales, Vance afirmó que “no hay unidad con las personas que financian estos artículos, que pagan los salarios de estos simpatizantes de terroristas”.

Los funcionarios demócratas han condenado rotundamente el asesinato de Kirk. Los demócratas también han sido víctimas de violencia política recientemente, incluido el asesinato en junio de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo, y la golpiza en 2022 al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su casa de San Francisco.

Caitlin Legacki de Stop Government Censorship, formada para combatir el uso del gobierno por parte de la administración Trump contra sus rivales políticos, dijo que una cosa es que las personas que hacen declaraciones aborrecibles enfrenten consecuencias.

“Cuando nos preocupamos es cuando parece haber un esfuerzo concertado en el gobierno para usar esta tragedia para castigar a los oponentes políticos”, señaló.

___

Los periodistas de The Associated Press Collin Binkley y Chris Megerian en Washington; Meg Kinnard en Chapin, Carolina del Sur; Juan Lozano en Houston, y Sean Murphy en Oklahoma City contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.