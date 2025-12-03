Gobierno de Trump suspende solicitudes migratorias de los 19 países con veto de viaje

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump pausa todas las solicitudes de carácter migratorio, como las de tarjetas de residencia, para personas procedentes de las 19 naciones a las que se les prohibió viajar al país a principios de año, como parte de amplios cambios en la política de inmigración tras el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional.

Los cambios se explicaron en un memorando sobre políticas publicado el martes en la web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, la agencia encargada de procesar y aprobar todas las solicitudes de beneficios migratorios.

La suspensión pone en espera una amplia gama de decisiones relacionadas con la inmigración, como las solicitudes de tarjetas de residencia o la naturalización de personas procedentes de esos 19 países que la Casa Blanca considera como de alto riesgo. Dependerá del director de la agencia, Joseph Edlow, decidir cuándo se levanta la suspensión, de acuerdo con el documento.

En junio, el gobierno prohibió viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso a los procedentes de otros siete, citando preocupaciones de seguridad nacional.

El veto afecta a ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, mientras que el acceso restringido se aplica a personas de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

En aquel momento no se tomaron medidas contra los migrantes de esos países que ya estaban en territorio estadounidense cuando entró en vigor la prohibición de viajar.

Pero ahora, el reporte de la USCIS supone que aquellos que ya están en Estados Unidos, independientemente de cuándo llegaran, estarán bajo un escrutinio adicional.

La agencia dijo que realizará una revisión exhaustiva de todas las “solicitudes de beneficios aprobadas” para migrantes que entraron al país durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

La agencia citó los disparos a dos soldados de la Guardia Nacional por parte de un sospechoso de nacionalidad afgana como un motivo para la pausa y el aumento del escrutinio para los ciudadanos de esos países. Un soldado de la Guardia Nacional falleció y otro resultó herido en la balacera de la semana de Acción de Gracias en las inmediaciones de la Casa Blanca.

“En vista de las preocupaciones identificadas y la amenaza para el pueblo estadounidense, USCIS ha determinado que es necesaria una revisión exhaustiva, posibles entrevistas y nuevas entrevistas a todos los extranjeros de países de alto riesgo que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021”, señaló la agencia.

En el memorando del martes, el departamento explicó que en el plazo de 90 días creará un listado priorizado de inmigrantes para revisión y, si fuera necesario, su remisión a las autoridades migratorias u otras agencias de seguridad.

Desde la balacera, la Casa Blanca ha anunciado una serie de medidas para evaluar a los migrantes que ya están en el país y a aquellos que aspiran a entrar.

La semana pasada, el director del USCIS dijo en una publicación en redes sociales que su agencia reexaminará las solicitudes de tarjetas de residencia permanente de ciudadanos de países "preocupantes". Pero la directiva del martes va más allá y detalla con precisión el alcance de quiénes se verán afectados.

USCIS anunció también la semana pasada una pausa en todas las decisiones de asilo, y el Departamento de Estado dijo que paralizó las visas para afganos que colaboraron con el esfuerzo bélico de Estados Unidos en su país.

Días antes del tiroteo, la USCIS había indicado en un memorando separado que el gobierno revisaría los casos de todos los refugiados que ingresaron a Estados Unidos durante la presidencia de Biden.

Los críticos indicaron que las acciones de la Casa Blanca equivalen a un castigo colectivo para los migrantes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.