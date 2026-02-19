Gobierno de Trump toma medidas para poner fin a ayudas para hogares con estatus migratorio mixto

Por Jasper Ward

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó el jueves medidas para poner fin a las ayudas federales para la vivienda destinadas a hogares con estatus migratorio mixto, con el fin de impedir que los migrantes no elegibles se beneficien de estos fondos.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por su sigla en inglés) estimó que aproximadamente 24.000 migrantes indocumentados, migrantes no elegibles e "infractores" en 20.000 hogares con estatus mixto se benefician de la ayuda del HUD.

Según la norma propuesta, una familia no tendría derecho a recibir ayudas a menos que se determine que todos los miembros que residen en el hogar tienen un estatus elegible.

Las familias con al menos un miembro con ciudadanía estadounidense o estatus migratorio elegible tendrían derecho a una ayuda prorrateada.

También se exigiría la verificación de la ciudadanía y la condición de inmigrante elegible a las personas que soliciten asistencia federal para la vivienda.

El departamento reconoció que la norma afectaría negativamente a algunos inquilinos, pero dijo que esto se vería compensado en última instancia por la reasignación de los fondos del HUD a los destinatarios previstos.

"La norma propuesta por el HUD garantizará que todos los residentes en viviendas financiadas por el HUD sean inquilinos elegibles", dijo en un comunicado el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner.

El director del National Housing Law Project, Shamus Roller, condenó la medida, que dijo implicaría el desalojo de decenas de miles de familias con estatus migratorio mixto de las viviendas del HUD y pondría en riesgo a muchos otros inquilinos que reciben ayuda federal.

En 2019, la primera administración del presidente Donald Trump intentó implementar una norma similar, pero posteriormente fue retirada.