Gobierno de Trump ultima venta de derechos petrolíferos en golfo EEUU, propone la de Alaska en 2026

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump dijo el viernes que celebrará el próximo mes una subasta para perforar petróleo y gas frente al golfo de Estados Unidos y ha propuesto otra en una vía navegable del sur de Alaska.

La licitación en el golfo de México, al que Trump se refiere como el golfo de Estados Unidos, pondrá a disposición unos 80 millones de acres. La venta, que tendrá lugar el 10 de diciembre, será la primera de 30 en la región hasta 2040 que se incluyeron en la ley fiscal del mandatario que firmó en julio.

La Oficina de Gestión de Energía Oceánica, dependiente del Departamento de Interior, también propuso poner a disposición para arrendamiento alrededor de 1 millón de acres en Cook Inlet, en Alaska.

La subasta, programada para el 4 de marzo, sería la primera de al menos seis operaciones de este tipo de Cook Inlet requeridas por la ley, programadas anualmente de 2026 a 2028, y de 2030 a 2032.

Las ventas se alinean con la política de Trump de maximizar la producción de petróleo, gas y carbón, al tiempo que recorta las regulaciones sobre combustibles fósiles y los subsidios para la energía verde. (Reporte de Timothy Gardner en Washington; Editado en español por Javier Leira)