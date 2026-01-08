Gobierno de Venezuela anuncia que liberará a un número importante de venezolanos y extranjeros

CARACAS (AP) — El gobierno de Venezuela anunció el jueves que liberará a un “número importante” de venezolanos y extranjeros encarcelados como un gesto para consolidar la paz y la convivencia, cinco días después de la intervención militar estadounidense en ese país sudamericano y la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Señaló que la decisión responde a un deseo de consolidar "la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social”.

Rodríguez, cercano colaborador del depuesto mandatario venezolano, no especificó cuántas personas serían liberadas.

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país sudamericano, dijo que hasta el 29 de diciembre en Venezuela había 863 personas detenidas “por razones políticas”. Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de planes para conspirar para desestabilizar al gobierno.

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista, declaró a Nicolás Maduro ganador de los comicios presidenciales de 2024 —en medio del cuestionamiento de la oposición y la comunidad internacional— sectores de oposición alegaron un fraude, lo que derivó en protestas callejeras, represión, arrestos y denuncias de violaciones de derechos humanos. Al menos 2000 personas fueron detenidas entonces, según cifras oficiales.

El gobierno estadounidense y la oposición del país han exigido la liberación de figuras de la oposición y críticos del gobierno.