Gobierno de venezuela anuncia que presentará en próximos días reforma a ley de minería al parlamento

CARACAS, 4 mar (Reuters) - La ‌presidenta encargada ‌de Venezuela, ⁠Delcy Rodríguez, anunció el ​miércoles ⁠que en ⁠los próximos días se ​presentará a la ‌Asamblea Nacional ​para su debate ​una reforma a la principal ley minera del país.

Rodríguez habló al ​término de una ⁠reunión clave con el secretario ‌del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, de visita en el país sudamericano, donde ‌se abordaron las oportunidades de inversión ⁠en la industria ‌minera, incluyendo mecanismos ⁠para simplificar ⁠los trámites burocráticos y fomentar la inversión de capital. Burgum visitó ‌Caracas ​acompañado de unas dos docenas de empresas mineras, según indicó ‌el funcionario estadounidense. (Redacción Reuters)