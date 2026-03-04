Gobierno de Venezuela anuncia que presentará en próximos días reforma a ley de minería al parlamento
CARACAS, 4 mar (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles que en los próximos días se presentará a la Asamblea Nacional para su debate una reforma a la principal ley minera del país.
Rodríguez habló al término de una reunión clave con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, de visita en el país sudamericano, donde se abordaron las oportunidades de inversión en la industria minera, incluyendo mecanismos para simplificar los trámites burocráticos y fomentar la inversión de capital. Burgum visitó Caracas acompañado de unas dos docenas de empresas mineras, según indicó el funcionario estadounidense. (Redacción Reuters)