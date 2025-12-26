Gobierno de Venezuela excarcela a 99 detenidos tras protestas poselectorales

26 dic (Reuters) - El Ministerio de Servicio Penitenciario confirmó la excarcelación de 99 personas que asegura participaron en las protestas callejeras tras las elecciones presidenciales del 2024, aunque grupos de derechos humanos indicaron que las liberaciones fueron un número inferior.

Luego de los comicios de agosto del año pasado, cientos de personas en Caracas y en otras localidades del país salieron a las calles a tocar cacerolas y bloquear el paso en algunas vías reclamando la victoria de la oposición.

La autoridad electoral, y más tarde el Tribunal Supremo, ratificó que el ganador de la elección había sido el presidente Nicolás Maduro y que las manifestaciones buscaban desconocer el triunfo del mandatario por un tercer mandato de seis años.

El Gobierno venezolano indicó entonces que al menos 2.000 personas habían sido detenidas en hechos de violencia post electoral. En meses posteriores, la Fiscalía General confirmó la excarcelación de varios grupos de detenidos, incluyendo decenas de menores de edad.

Las autoridades "han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar conforme a la ley medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos", dijo el ministerio en un comunicado divulgado el jueves tarde en su cuenta de Instagram. El grupo estaba privado de libertad "por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral" del 2024, agregó el ministerio.

El no gubernamental Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo en su cuenta de X que el Gobierno había anunciado esa cifra de excarcelaciones "pero ese número no corresponde con la realidad".

Mientras, la ONG Foro Penal afirmó en su cuenta de la red social que hasta la noche del jueves habían podido confirmar la excarcelación de 45 personas que habían sido "arbitrariamente detenidas por motivos políticos. 15 mujeres, 27 hombres y 3 adolescentes. Seguimos verificando otros posibles casos".

El gobierno de Maduro dice que en Venezuela no hay presos políticos, sino "políticos presos" que buscan desestabilizar al país.

A mediados de este mes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que la represión del espacio cívico en Venezuela se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas y que periodistas, activistas, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios continúan enfrentando amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias. (Redacción Reuters)