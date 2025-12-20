Gobierno de Venezuela rechaza incautación de nuevo buque que transportaba petróleo: comunicado

20 dic - El Gobierno de Venezuela rechazó la incautación de un nuevo buque que transportaba petróleo, dijo el sábado en un comunicado, una medida que calificó como un "grave acto de piratería internacional".

Estados Unidos informó el sábado que incautó otro tanquero cerca de las costas del país sudamericano, el segundo en las últimas semanas.

Venezuela "denuncia y rechaza el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo, así como la desaparición forzada de su tripulación cometida por efectivos militares de Estados Unidos de América en aguas internacionales", agregó el comunicado.

Caracas dijo que las acciones serán denunciadas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otras organizaciones multilaterales y los gobiernos.

