Gobierno debe pactar el derecho de detenidos en centro de ICE de Minnesota a un abogado, dice juez

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Los abogados del gobierno federal de Estados Unidos tienen hasta el jueves para llegar a un acuerdo con los abogados de derechos humanos que buscan garantizar el derecho a la representación legal de los detenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, dijo una jueza el viernes.

Según activistas, a las personas retenidas en el centro ubicado a las afueras de Minneapolis y que enfrentan una posible deportación, se les niega un acceso adecuado a abogados, incluyendo reuniones presenciales. El abogado Jeffrey Dubner indicó que a los detenidos se les permite hacer llamadas telefónicas, pero el personal de ICE suele estar cerca.

La jueza de distrito de Estados Unidos Nancy Brasel dijo a la abogada del Departamento de Justicia, Christina Parascandola, que parecía haber una “gran desconexión fáctica” entre lo que alegan los abogados de derechos humanos y las afirmaciones del gobierno sobre el acceso a la representación legal en lo que ICE describe como un centro de detención temporal.

Parascandola indicó que los detenidos en el centro tienen acceso a abogados y a llamadas telefónicas no supervisadas en cualquier momento y durante el tiempo que necesiten. Admitió que nunca había estado en las instalaciones.

Brasel calificó su argumento como “difícil de vender”, y señaló que en el expediente del caso había muchas más pruebas que respaldaban las afirmaciones de los demandantes que las garantías del gobierno.

“La diferencia es tan enorme que no sé cómo la van a cerrar”, dijo la jueza.

En lugar de dictar sentencia en el momento, Brasel pidió a ambas partes que sigan reuniéndose con un juez retirado que actúa como mediador y que ya ha ayudado a reducir algunas de las diferencias. Al inicio de la audiencia, señaló que ambas partes coincidieron en que, constitucionalmente, es necesario “cierto grado de acceso razonable” a una asistencia letrada, pero que diferían en los detalles acerca de cómo debería ser.

Si no llegan al menos a un acuerdo parcial antes de las cinco de la tarde del jueves 12 de febrero, la jueza emitirá su orden. No especificó cuál sería su fallo.

Congresista denuncia las condiciones en el centro de detención

Las instalaciones están en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple, que es un centro de operaciones del ICE y ha sido escenario de frecuentes protestas.

Kelly Morrison, diputada federal demócrata por Minnesota, afirmó en un comunicado el viernes que las condiciones en el centro de detención continúan siendo malas. Morrison, médico de profesión, explicó que durante su visita el jueves por la noche, se enteró de que no había protocolos para evitar la propagación del sarampión al estado desde Texas. Esta semana se reportaron al menos dos casos en un importante centro de detención de la agencia federal en Texas.

Algunos detenidos de Minnesota, incluyendo familias con niños, han sido enviados a las instalaciones en Texas, y algunos han regresado al estado tras la intervención de los jueves, incluyendo Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre.

“Está absolutamente claro que Whipple no está en absoluto equipado para manejar lo que la administración Trump está haciendo con su cruel y caótica ‘Operación Metro Surge’”, dijo Morrison en la nota. “Estoy asombrada por la incapacidad o falta de voluntad de los agentes federales para responder algunas de las preguntas más básicas sobre sus operaciones y protocolos”.

Aunque un juez federal dictaminó el lunes que los congresistas tienen derecho a realizar visitas no anunciadas a las instalaciones del ICE, Morrison indicó en su comunicado que los agentes intentaron negarle la entrada durante casi media hora y exigieron que se fuera antes de dejarla entrar.

En su primer intento de acceder el mes pasado, Morrison y las representantes demócratas de Minnesota, Ilhan Omar y Angie Craig, fueron rechazadas.

Después de su visita del fin de semana pasado, Morrison afirmó que no se estaba ofreciendo una atención médica real a los retenidos en el centro.

Craig y la representante demócrata Betty McCollum dijeron que se les impidió el paso a pesar de la orden judicial cuando intentaron visitar la instalación durante la noche.

“Hemos escuchado innumerables reportes de que los detenidos están en condiciones insalubres en Whipple”, afirmaron las dos disputadas en un comunicado. “Tenemos todas las razones para creer que esta administración está mintiendo descaradamente una vez más y tratando de ocultar lo que todos sabemos que es cierto: que están ignorando el debido proceso y tratando a los migrantes como peones políticos, no como personas”.

Acusado de delito grave por destruir escultura contra ICE

Un partidario de la campaña migratoria que publicó un video en redes sociales en el que aparecía derribando una escultura anti-ICE frente al Capitolio estatal en St. Paul quedó en libertad el viernes tras ser acusado de un delito grave de daños a la propiedad.

El teniente Mike Lee, vocero de la Patrulla Estatal de Minnesota, dijo que la seguridad del Capitolio vio a Jake Lang, de 30 años y natural de Lake Worth, Florida, dañando la instalación el jueves por la tarde. Fue arrestado cerca del lugar. La escultura de hielo decía “Procute ICE” ("Enjuicien a ICE").

En su primera comparecencia ante el tribunal, Lang quedó en libertad a la espera de juicio, pero se le prohibió acercarse a menos a tres cuadras del Capitolio. Los registros judiciales no mencionan a ningún abogado que pudiese realizar declaraciones en su nombre.

Lang fue silenciado por una gran multitud el mes pasado cuando intentó organizar una pequeña manifestación en Minneapolis en apoyo a la campaña gubernamental. Había sido acusado de agredir a un agente y de otros delitos antes de recibir un indulto el año pasado como parte de la intervención de Trump en nombre de los acusados por la rebelión del 6 de enero.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.