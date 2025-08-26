Gobierno declara a Los Soles de terroristas

La decisión de la administración de Javier Milei se inserta en el marco de una ofensiva internacional encabezada por Estados Unidos contra el grupo que, de acuerdo con las autoridades de Washington, estaría encabezado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Informes oficiales argentinos indican que el Cártel participa en actividades delictivas transnacionales como el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, con vínculos con otras redes criminales regionales.

Para Buenos Aires, la inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET) cumple con los compromisos internacionales de prevención y combate al terrorismo y busca limitar la capacidad operativa del cártel impidiéndole acceder al sistema financiero nacional con fines ilícitos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya clasificó a Los Soles como organización terrorista internacional, acusándolos de infiltrarse en el liderazgo político, militar y judicial de Venezuela desde la década de 1990 para facilitar el narcotráfico. Caracas rechaza esta acusación que califica como una "invención de Washington". (ANSA).