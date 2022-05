Gobierno desconoce quién está detrás de la intrusión en el móvil de Sánchez y Robles e insiste en ataque externo

No tiene constancia de que el móvil de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, haya sufrido un ataque similar

MADRID, 3 May. 2022 (Europa Press) -

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que el Gobierno desconoce quién está detrás de la intrusión en los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles, y que el informe del Centro Criptológico Nacional no ha aportado ninguna información sobre la autoría, aunque ha insistido en un ataque "externo".

En una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, ha señalado que el informe del CCN que lo detectó no contiene ninguna hipótesis sobre la autoría y ha pedido no hacer suposiciones ni conjeturas al respecto. "Es muy complicado decir quién ha podido ser y por tanto no sabemos quién ha podido ser", ha afirmado el ministro.

Sin embargo, según ha continuado, el Gobierno sí sabe que el espionaje es "externo" y no ha tenido que ver con ningún organismo del estado bajo autorización judicial. En esta misma línea, al ser preguntado sobre si podría provenir de algún organismo estatal como el CNI pero sin autorización judicial, Bolaños ha respondido que no existe "ninguna información en ese sentido" y "ninguna base" y que si el Ejecutivo tuviese conocimiento sobre quién pudo ser lo contaría y lo trasladaría a los tribunales.

En la misma línea ha contestado al ser preguntado sobre si sospechan de Marruecos. "No creo poder hablar de un país, de una institución o e elementos incontrolados, no tenemos ninguna información en ese sentido", ha insistido, al tiempo que ha subrayado que solo menciona hechos contrastados e indiscutibles.

Bolaños ha precisado que cuando se refiere a un ataque "externo" para el Gobierno significa que no es un organismo oficial del Estado con autorización judicial. "Eso sí lo sabemos", ha apuntado antes de reiterar que no saben quién ha realizado la intrusión ya que los informes técnicos de los expertos no han aportado ninguna información al respecto.

Verificando teléfonos del gobierno

Por otro lado, Bolaños ha trasladado que no le consta que también haya habido ataques al móvil de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, que no hay leído ningún informe de inteligencia al respecto. Así, ha añadido que solo están informando de lo que conocen con seguridad y el resto son "conjeturas".

Además, todavía se están verificando los teléfonos de otros miembros del Gobierno, según ha indicado, pero de momento no hay resultados para saber si otros ministros fueron objeto de espionaje. Bolaños ha sostenido que quieren saber exactamente que ha ocurrido y así tomar las decisiones necesarias para que no se repita un episodio que ha calificado como "muy grave". "Vamos a tener la información completa y esa será la base de cualquier decisión que podamos adoptar en el futuro", ha añadido.

Por otro lado, el ministro ha asegurado que el Gobierno supo este fin de semana que los teléfonos de Sánchez y Robles habían sido espiados, recibieron el informe el domingo y por eso el lunes convocaron una rueda de prensa y lo llevaron ante la Justicia.

Las palabras de robles

Bolaños ha negado por tanto que lo conociesen antes y por tanto, que Robles se refiriese a esto cuando la semana pasada dijo que cuando saliese todo los que daban lecciones tendrían que callarse. "A esto no se estaba pudiendo referir", ha señalado al ser preguntado al respecto pero ha apuntado que también se están haciendo controles como parte del ejercicio de control interno dentro del CNI anunciado hace unos días y que de este modo tienen más información que hace dos semanas.

Así, ha indicado que, a su juicio, lo que Robles quiso decir es que las instituciones en España "funcionan con arreglo a la ley" y cuando se produce una intervención se hace con autorización judicial y con respeto a la privacidad de los ciudadanos.

Bolaños también ha trasladado que fue "en los últimos días", durante el fin de semana, cuando se encargó el análisis del móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, a quien está adscrito el CNI, y que ambos fueron simultáneos.

Hubo controles de seguridad en el último año

Además, respecto al hecho de que las incursiones detectadas se produjeron en mayo y junio del año pasado y no se hayan advertido hasta ahora, Bolaños ha afirmado que en este tiempo ha habido controles, revisiones y actualización de los procedimientos de seguridad y parece que han funcionado por que no hay pruebas de más ataques en los últimos meses. Sin embargo, ha reconocido que "claramente hay que reforzar los protocolos" para que no pueda repetirse.

Asimismo, ha recalcado que esta última verificación fue "muy en profundidad" e incluso significó que Sánchez estuviese "unas horas" sin su teléfono para que los técnicos trabajasen en el terminal.

La directora del cni sigue en el cargo

Sobre si la directora del CNI, debe seguir al frente de los servicios de inteligencia, Bolaños ha señalado que "sigue en el cargo" y está trabajando para esclarecer los hechos.

Finalmente, el ministro ha afirmado que informó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo antes de la rueda de prensa que ofreció el lunes por la mañana junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Sin embargo, ha apuntado que echa de menos una verdadera "altura de Estado" de Feijóo y le ha recriminado que hiciera "insinuaciones" de que el Ejecutivo había elegido la fecha para hacer público este tema.

Para Bolaños esto demuestra que el PP tiene algo "atávico" que le impide ser un partido de Estado y responsable en la oposición y le ha indicado que lo que tiene que hacer es estar "al lado del Gobierno" en este asunto y no sembrar sospechas.