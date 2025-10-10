LA NACION

Gobierno destaca papel de España en la liberación de Corina Machado cuando estuvo encarcelada en Venezuela

Venezuela: Gobierno destaca papel de España en la liberación de Corina Machado cuando estuvo encarcelada

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado el papel que jugó España en la liberación de la opositora venezolana María Corina Machado --que acaba de ser galardonada con el premio Nobel de la Paz-- cuando estuvo encarcelada en su país.

En declaraciones a los medios desde el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, ha señalado que España "trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión".

En todo caso dice que no le corresponde a él valorar la decisión que ha tomado el comité que otorga el Nobel, aunque ha precisado que España es un país comprometido con los derechos humanos, la democracia y la paz.

El ministro de Presidencia se ha pronunciado así después de que el Comité Noruego haya elegido a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

