Gobierno destinará cerca de 14 millones a proyectos en Iberoamérica con cargo al Fondo de Cooperación para Agua

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes aportaciones por más de 13,7 millones de euros con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento para financiar siete proyectos en distintos países de Iberoamérica. En concreto, se destinarán 4.518.564,48 euros a la Gobernación de Nariño, en Colombia, para la financiación del programa "Optimización del sistema de acueducto y construcción de soluciones individuales de saneamiento en el casco urbano del municipio de Samaniego en el departamento de Nariño".

En este mismo país, también se destinarán 1.109.057 euros a la Secretaría Distrital del Hábitat y Territorio de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la financiación del "Programa FISYO para el Fortalecimiento Institucional, Social y Operacional de la gestión comunitaria de la prestación de los servicios públicos de acueducto en el territorio rural y áreas más desfavorecidas de Bogotá Distrito Capital".

Por último, la Agencia de Renovación del Territorio de Colombia recibirá 3.829.633 euros para la financiación del programa "Construcción de planta de tratamiento, optimización del sistema de acueducto y fortalecimiento de capacidades de la empresa prestadora del casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander-Colombia. Fase I".

En Honduras, el Gobierno financiará también tres proyectos. En primer lugar, la Alcaldía Municipal de Trujillo recibirá un millón de euros para la financiación del programa "Mejora del servicio de agua y saneamiento en las áreas urbana y periurbanas del municipio de Trujillo, Colón, Honduras". A su vez, la Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia recibirá 2 millones para la financiación del programa "Manejo integral del recurso hídrico y el saneamiento, con enfoque de sostenibilidad ambiental, gobernanza, derechos y de género, en las microcuencas de Varsovia, La Pita y Horconcitos. Lago Yojoa, Honduras".

Además, el Gobierno realizará una aportación de 720.000 euros al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado hondureño para el programa "Fortalecimiento de la institucionalidad pública y de las entidades reguladoras y de asistencia técnica en materia de agua y saneamiento en Honduras".

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado una aportación de 600.000 euros a la asociación sin ánimo de lucro, A Todo Pulmón Paraguay Respira, con vistas a financiar el programa "Alternativas de captación y almacenamiento de agua para mejorar la disponibilidad y gestión integrada del recurso hídrico en el Chaco paraguayo".