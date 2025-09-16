Gobierno destinará más de 1240 millones del Plan de Recuperación a apoyar la respuesta ante catástrofes

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una nueva Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinada a potenciar la resiliencia económica de las zonas gravemente afectadas por la DANA de octubre de 2024, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Esta medida recoge una inversión de 1.241 millones de euros de fondos europeos para fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales y proporcionar al tejido productivo español nuevas herramientas para enfrentar los retos derivados de fenómenos meteorológicos extremos y otras perturbaciones externas.

La Adenda da cobertura financiera a los gastos ejecutados tras la activación de ayudas urgentes para la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA de octubre y abre una fase orientada a su resiliencia y modernización económica. En este sentido, la Adenda responde a los daños derivados de fenómenos climáticos extremos e incorpora un enfoque de resiliencia amplia frente a shocks económicos, como los relacionados con el comercio internacional y los cambios arancelarios repentinos, que pueden tensionar las cadenas de suministro y las economías regionales, explica el Ministerio de Economía.

Con ello, se refuerza la creación de estrategias integradas que protejan tanto frente a los riesgos medioambientales como frente a las vulnerabilidades económicas. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado la importancia de esta Adenda, que ha sido recientemente presentada a la Comisión Europea, "para fortalecer la resiliencia de España ante desastres naturales y otras crisis, que cada vez son más frecuentes", subrayando el compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible del país y el uso eficiente de los fondos europeos del Plan de Recuperación.

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Las actuaciones que recoge la Adenda se estructuran en 6 bloques principales. En lo relativo a movilidad e infraestructuras verdes y sostenibles: engloba la recuperación urgente de infraestructuras críticas de transporte dañadas por la DANA. Incluye la reparación de líneas ferroviarias, estaciones, servicios de transporte alternativo y la sustitución de vehículos siniestrados con modelos de cero emisiones.

En lo que respecta a la rehabilitación de infraestructuras hídricas (cauces, presas, regadíos), se orienta a la restauración hidrológico-forestal; mejora de predicción meteorológica y sistemas de alerta. La prevención y lucha contra catástrofes naturales se aborda mediante la nueva constelación atlántica ESCA+, satélites de observación de la Tierra para monitorizar emergencias y fenómenos climáticos en tiempo casi real, reforzando la capacidad de respuesta.

La Adenda contempla oportunidades de empleo para la reconstrucción y dinamización socioeconómica de las zonas afectadas, así como la evaluación de programas de apoyo a la internacionalización de las empresas afectadas por la DANA y para hacer frente a la crisis arancelaria, a través del refuerzo de programas de ICEX para apoyar a empresas exportadoras, diversificar mercados y mitigar el impacto de tensiones comerciales.

Por último, incluye el fortalecimiento de la resiliencia de los sectores productivos ante crisis externas, con una línea de financiación ICO para garantizar liquidez, inversión y adaptación de empresas frente a shocks arancelarios.