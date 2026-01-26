Gobierno Ecuador anuncia inversión de 180 millones dólares en equipamiento para combatir al crimen

QUITO, 26 ene (Reuters) - El Gobierno de Ecuador dijo el lunes que destinará 180 millones ⁠de dólares a la ⁠adquisición de equipamiento militar como parte del plan del presidente Daniel Noboa para intensificar acciones en el combate al ⁠crimen organizado.

Noboa mantiene ‌desde ​hace dos años una guerra interna contra grupos del narcotráfico que ​operan en el país, con declaratorias de estados de emergencia y ‌patrullajes militares en las calles y cárceles, ‌así como la captura ​de cabecillas en un intento por debilitar a las bandas criminales.

El mandatario dijo, en un video junto a sus ministros de seguridad, que las medidas adoptadas desde que llegó al poder han dado resultados y han desarticulado estructuras criminales, por lo que ahora presenta "una estrategia integral" que las "ataca de frente".

El 2025 ⁠se convirtió en el año más violento en la historia reciente del país ​con 9.216 homicidios internacionales, según datos oficiales.

"Este año reforzamos las acciones y este esfuerzo se respalda con una inversión histórica de 180 millones para ejecutar 11 proyectos estratégicos", dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en el video difundido por la oficina de prensa de Noboa.

El ministro ⁠habló de la compra de siete helicópteros bimotor, un buque de logística ​multipropósitos, un sistema radar 3D, escáneres y drones para el control de la frontera. Además, ofreció modernizar los sistemas tácticos de inteligencia, reforzar la capacidad operativa en ‍aire y mar y endurecer los operativos contra la minería ilegal.

Mientras que en el ámbito policial, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que se incorporarán sistemas de última generación para identificar armas y municiones con mayor precisión. De ​igual manera, anunció una inversión de 50 millones de dólares para dotar de tecnología al sistema de llamadas de emergencias.

Noboa y sus ministros no detallaron cómo financiarán los recursos para ‍las diferentes adquisiciones.

(Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)