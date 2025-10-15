Gobierno Ecuador reporta nuevas explosiones mientras se intensifica la violencia

(Agrega detalles, citas)

QUITO, 15 oct (Reuters) - Cargas explosivas detonaron durante la madrugada del miércoles en dos puentes ubicados entre la costa y la sierra de Ecuador, en lo que el Gobierno describió como una represalia tras un importante operativo militar en contra de la minería ilegal.

El hecho se dio tras la detonación el día anterior de un automóvil frente a un centro comercial en la ciudad de Guayaquil, una de las más peligrosas del país.

"La línea que estamos manejando es de un ataque en represalia a lo que venimos haciendo en Imbabura, en lo que venimos haciendo para controlar el paro y atacar a la minería ilegal", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, a periodistas en la ciudad de Otavalo.

Las autoridades investigan la teoría de que el grupo criminal conocido como Los Lobos estaría detrás del ataque, aseguró. Washington lo designó como organización terrorista tras una reunión con el presidente de Ecuador el mes pasado.

Reimberg explicó que una de las explosiones dañó parte de la base de un puente, mientras que en el otro la carga detonó parcialmente.

El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, había dicho más temprano en X que los explosivos se colocaron en los puentes de las rutas Guayaquil-Machala y Machala-Cuenca tenían como objetivo interrumpir el tráfico.

Las explosiones del miércoles marcan un recrudecimiento de la violencia. La detonación del coche bomba en Guayaquil dejó una persona muerta y varias heridas, según las autoridades, que señalaron que en la zona encontraron un segundo vehículo con explosivos en las cercanías, pero no detonó y fue desactivado.

Reimberg y parte del gabinete permanecen en Otavalo, no lejos de donde tuvo lugar el operativo militar contra la minería ilegal hace dos días.

Esa ciudad norteña ha sido escenario de protestas convocadas por organizaciones indígenas en contra de la eliminación del subsidio al diésel. El martes estallaron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. (Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Javier Leira)