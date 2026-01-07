Gobierno EEUU abandona el consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día

Por Jessica DiNapoli y Emma Rumney

NUEVA YORK, 7 ene (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump publicó el miércoles nuevas directrices sobre nutrición que abandonan las recomendaciones de que los estadounidenses restrinjan el consumo de alcohol a dos bebidas al día para los hombres y una para las mujeres en favor de simplemente aconsejar que consuman menos para ser más saludables.

El cambio forma parte de las nuevas Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, la hoja de ruta del Gobierno federal sobre prácticas saludables de consumo de alcohol y alimentos que influye en los consejos médicos, la composición de los almuerzos escolares y otras políticas.

"Hay alcohol en las directrices dietéticas, pero la implicación es, no lo tomes en el desayuno", dijo Mehmet Oz, médico de celebridades y administrador de Trump para los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

"En el mejor de los casos, no creo que debas beber alcohol, pero permite a las personas una excusa para vincularse y socializar, y probablemente no haya nada más saludable que pasar un buen rato con amigos de una manera segura".

Oz dijo que nunca hubo buenos datos que apoyaran que el consumo moderado de alcohol para los hombres fuera de dos copas al día y de una para las mujeres.

Añadió que en ciertas regiones de Grecia, Italia y Japón, donde la gente vive más, beben "muy juiciosamente y normalmente de forma festiva".

Las nuevas directrices dietéticas, supervisadas por el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, también recomiendan que los estadounidenses consuman más proteínas, menos azúcar y eviten los alimentos muy procesados.

(Jessica DiNapoli en Nueva York y Emma Rumney en Londres; Leah Douglas y Jeff Mason en Washington, D.C.; edición en español de Javier López de Lérida)