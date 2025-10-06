Gobierno envía un avión a Atenas para traer a integrantes de la flotilla, pero algunos volverán en vuelo comercial

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha enviado un avión hasta Atenas para traer de regreso a España a los 27 integrantes de la flotilla a Gaza que han sido expulsados este lunes por Israel, pero solo quienes han querido subirse a este vuelo militar regresarán por esta vía, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según han precisado las fuentes, en las próximas horas aterrizará en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el avión militar del Ejército del Aire llevando a bordo a aquellos integrantes que "voluntariamente" han querido aprovechar esta opción así como a "personas de otros países de la UE".

Por otra parte, otros dos grupos regresarán a "Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales", han precisado las fuentes, que no han detallado el número de integrantes que ha aceptado el traslado en el avión del Gobierno y los que han preferido volver en vuelos comerciales.

Fuentes diplomáticas israelíes habían confirmado previamente a Europa Press que todos los españoles que aún permanecían detenidos habían abandonado ya Israel, con la salvedad de una de las integrantes, que tendrá que comparecer el miércoles ante la Policía tras haber mordido el domingo a un funcionario de la prisión durante un examen médico.

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había confirmado en redes sociales que los 27 españoles "viajan ya camino de España", sin aclarar el itinerario que iban a seguir. Ya esta mañana, había adelantado que la previsión era que pudieran regresar todos este mismo lunes, aunque no lo harán los 28.

En cuanto a la integrante de la flotilla que aún permanece bajo custodia --la única del total de medio millar de integrantes que fueron apresados el miércoles cuando navegaban hacia Gaza-- seguirá contando con "protección diplomática y consular" hasta que sea liberada.