Gobierno español expresa voluntad de "trabajar de forma estrecha" con presidente electo de Chile, José Antonio Kast

El gobierno español felicitó al líder de extrema derecha José Antonio Kast por su victoria en el balotaje del domingo en Chile y expresó su voluntad de "trabajar de forma estrecha" con su próximo gobierno para seguir fortaleciendo la relación entre ambos países.

"El Gobierno felicita a José Antonio Kast como próximo presidente de Chile y expresa su voluntad de trabajar de forma estrecha con su Gobierno para seguir fortaleciendo la amistad entre nuestros pueblos y la relación estratégica entre ambos países en beneficio de nuestros ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores español en un comunicado.