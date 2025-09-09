Gobierno español quiere prohibir fumar en terrazas de bares

El Gobierno español aprobó este martes un anteproyecto de ley que prohibirá fumar en terrazas de bares, tanto tabaco tradicional como vapeadores, y que los menores fumen.

“A partir de la aprobación de esta ley no será posible fumar en terrazas”, explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

“La prohibición también se amplía a campus, a patios escolares, instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo, espectáculos públicos, estaciones de autobuses, andenes, marquesinas y vehículos de uso laboral”, continuó la ministra del Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

“Esta prohibición también se extiende a los nuevos dispositivos, a los vapeadores, a los productos relacionados con el tabaco”, precisó García.

Asimismo, la futura ley prohíbe expresamente “el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores de edad”, informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Sin mayoría parlamentaria, el Ejecutivo tendrá que negociar con el resto de los grupos parlamentarios los términos de la ley, que seguramente se topará con la resistencia del sector de la hostelería, en un país donde el buen tiempo hace que las terrazas estén abiertas y llenas gran parte del año, sobre todo en zonas turísticas.

Aunque menos que en el pasado, el uso del tabaco sigue siendo muy frecuente en España, y, según datos de las autoridades sanitarias de 2024, casi el 26% de la población española fuma.

al/mdm/mb