Gobierno español rechaza las "falsas" acusaciones de antisemitismo de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó "tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo" de parte de Israel, en un nuevo choque entre ambos países este lunes a raíz del anuncio del presidente del Gobierno español de medidas para "detener el genocidio en Gaza".

Madrid también criticó "la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España", pertenecientes a la plataforma de izquierda radical Sumar y muy beligerantes contra Israel, que había anunciado momentos antes el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

"El Gobierno de España no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos", aseguró el ministerio en su comunicado.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, informó este lunes de nuevas medidas para "detener el genocidio en Gaza", entre ellas un embargo de armas a Israel y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para el ejército israelí.

Ante ello, Gideon Saar acusó a Madrid de llevar adelante una "campaña continuada antiisraelí y antisemita" para "distraer la atención de graves escándalos de corrupción", en un mensaje en la red X.

El ministro afirmó que en represalia su Gobierno prohibirá la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino.

La postura del Gobierno de España, país donde se suceden con frecuencia protestas propalestinas como las que han entorpecido en los últimos días la Vuelta ciclista a España, ha provocado choques con Israel, que no tiene embajadora en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de Sánchez en mayo de 2024.

