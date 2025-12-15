Gobierno español sanciona a Airbnb con 64.000.000 € por anuncios ilegales de viviendas turísticas

El Gobierno español sancionó a la compañía Airbnb con 64 millones de euros principalmente por anunciar viviendas turísticas sin licencia en su plataforma de alquiler, informó el lunes el Ministerio de Consumo.

Esta resolución, que se produce por las infracciones detectadas en 65.122 anuncios, "deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo", indicó el organismo en un comunicado sobre la sanción a la compañía, que se eleva a 64 millones de euros (unos US$75 millones).

"La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta", agregó el Ministerio en su nota.

El organismo lleva meses interpelando a la compañía, a la que en mayo ya había instado a retirar más de 65.000 anuncios al considerarlos "ilícitos".

En España, el papel de las plataformas de alquiler de corta duración suscita un intenso debate, sobre todo en las grandes ciudades turísticas, donde muchos vecinos les reprochan contribuir a la fuerte escalada de los alquileres.

"Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", indicó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, citado en el comunicado sobre todas las iniciativas tomadas por el organismo, que también tiene abiertos expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias.