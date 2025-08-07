Gobierno español tilda de "racista" una moción municipal que dificulta las festividades musulmanas

La moción adoptada por un municipio español gobernado por la derecha que impide celebraciones religiosas en instalaciones deportivas municipales y que dificultará algunas celebraciones musulmanas es "absolutamente racista", afirmó este jueves una ministra del Gobierno nacional de izquierdas, sumándose a la polémica levantada.

"Es una moción absolutamente racista", dijo la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública TVE, sobre esta medida del ayuntamiento de Jumilla.

Jumilla, una localidad de 27.000 habitantes de la región de Murcia, en el sureste, es conocida por su vino y, como toda la zona, cuenta con una importante población musulmana dedicada principalmente al sector agrícola.

"Vamos a estar muy vigilantes para evidentemente proteger y acompañar a la población", avisó Saiz, ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, sobre esta medida aprobada el miércoles por el Partido Popular (conservador) con la abstención de Vox (extrema derecha), que quería un texto más duro.

La medida era una propuesta y condición de Vox para apoyar los presupuestos municipales de la alcaldesa del PP y prohíbe la celebración de ritos religiosos en instalaciones deportivas municipales.

Eso supone que festividades musulmanas como la del sacrificio del cordero y la del fin del mes de ayuno del Ramadán no podrán celebrarse en esos espacios, como se hacía hasta ahora.

Esta controversia se produce después de que a mediados de julio otro municipio murciano, Torre Pacheco, viviera varias noches de disturbios protagonizados por grupos de extrema derecha después de que un jubilado denunció, con el rostro magullado, haber recibido una paliza de tres jóvenes de origen magrebí.

El PP, primer partido de la oposición, se defendió asegurando que "esto no va de religión ni de nacionalidades", sino que se trata de una simple "modificación legal", afirmó su vicesecretario general, Elías Bendodo, en una conferencia de prensa.

Por su parte, Vox se congratuló de la medida asegurando, en la red social X, que "¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!".

Tanto organizaciones musulmanas como católicas criticaron la medida.

Se trata de "una decisión que lesiona el corazón de nuestra identidad plural y causa un daño significativo a nuestra comunidad, con un impacto especialmente doloroso para los ciudadanos musulmanes", escribió en la red social X Mohamed Ajana El ouafi, secretario de la Comisión Islámica de España.

"Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa", recordaron por su parte los obispos católicos, en un comunicado de la Conferencia Episcopal Española difundido por varios medios españoles.