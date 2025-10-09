Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras la propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha expresado su "máxima tranquilidad" tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5% del PBI.

"España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", han explicado fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.

Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado el presidente estadounidense.