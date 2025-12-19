Gobierno francés pide tregua navideña en protestas agricultores contra Mercosur y política sanitaria

PARÍS, 19 dic (Reuters) - El Gobierno francés pidió el viernes una tregua navideña a los agricultores que protestan, advirtiendo contra nuevos bloqueos durante las vacaciones, una medida que el principal sindicato del país dijo que dependía de la respuesta del primer ministro a sus demandas.

Los agricultores llevan más de una semana bloqueando carreteras, vertiendo estiércol y realizando manifestaciones en Francia para protestar contra la gestión gubernamental de la dermatosis nodular contagiosa del ganado y contra un acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur.

Los agricultores se reunieron con tractores a primera hora del viernes frente a la residencia del presidente Emmanuel Macron en el balneario de Le Touquet, en el norte de Francia, y colocaron un ataúd con las leyendas "RIP Agri" y "NO Mercosur". Mientras tanto, en la ciudad meridional de Aviñón, los agricultores lanzaron papas contra edificios públicos.

Los manifestantes sostienen que la política del gobierno de sacrificar a toda una manada cuando se detecta la dermatosis nodular contagiosa es excesiva y cruel. También afirman que el acuerdo UE-Mercosur, cuya firma se ha aplazado hasta enero, permitiría la importación masiva de productos que no cumplen las normas francesas.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, mantiene reuniones con los principales sindicatos agrícolas. El jefe de la FNSEA, la mayor del país, dijo que Lecornu se comprometió a enviar una carta por la tarde con respuestas a una serie de cuestiones agrícolas.

"Esta carta será decisiva", declaró a la prensa el presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau, quien añadió que el sindicato tomaría entonces una decisión sobre la suspensión de las protestas.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, declaró a la radio RTL que el Gobierno no toleraría más bloqueos y haría "todo lo necesario" para evitarlos. El presidente del sindicato de Jóvenes Agricultores, Pierrick Horel, afirmó que respetaría una tregua navideña. Sin embargo, aún no estaba claro si los sindicatos Coordination rurale y Confederation Paysanne, que han liderado los bloqueos, suspenderían las protestas. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, tenía previsto desplazarse a una granja cercana a París a lo largo del día. (Reportaje de Sybille de La Hamaide y Gus Trompiz; Edición de Kirsten Donovan, Editado en español por Juana Casas)