Gobierno francés quiere obligar a sus clubes a ceder internacionales para JJOO

El Gobierno francés quiere aprovechar la proposición de ley de reforma del deporte profesional, actualmente debatida en el Senado, para hacer obligatorio que los clubes franceses pongan a disposición a los deportistas franceses para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, según una enmienda presentada el martes.

“Las asociaciones y sociedades deportivas son solicitadas para poner a disposición a sus deportistas de nacionalidad francesa cuando estos sean convocados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, se lee en la enmienda.

Con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, algunos deportistas franceses no pudieron ser liderados por sus clubes para participar. El torneo olímpico de fútbol no está inscrito en las fechas FIFA y los clubes no estaban obligados a dejar jugar a sus futbolistas.

El caso más sonado fue el del Real Madrid, que no puso a disposición de Thierry Henry a ninguno de sus cuatro jugadores franceses, principalmente Kylian Mbappé, pero la enmienda presentada en el Senado francés solo afectaría a su campo de actuación, a los clubes franceses.

Fueron varios los casos también en Francia de clubes que no cedieron a sus jugadores para ese torneo de París 2024, como por ejemplo el Lille con Lucas Chevalier, Lenny Yoro y Bafodé Diakité, o el París Saint-Germain con Warren Zaïre-Emery y Bradley Barcola.

lh/lle/dr/ag