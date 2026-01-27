Gobierno francés sobrevive a mociones de censura sobre el gasto del presupuesto de 2026

PARÍS, 27 ene (Reuters) - El gobierno francés superó el martes dos mociones de censura en el Parlamento por su decisión de aprobar el capítulo de gastos del presupuesto de 2026 sin dar la última palabra a la Asamblea Nacional

Un total de 267 diputados votaron a favor de la moción de censura presentada por el partido de extrema izquierda Francia Insumisa, junto con los Verdes y los Comunistas, mientras que se necesitaban 289 votos para derrocar al Gobierno. Sólo 140 diputados apoyaron una segunda moción de censura, presentada por la extrema derecha

La semana pasada, el gobierno también superó dos mociones de censura sobre la parte del proyecto relativa a los gastos

El proyecto completo de presupuesto para 2026 pasa ahora a la Cámara Alta del Senado y tendrá que volver de nuevo a la Cámara Baja

Se espera que el primer ministro Sebastien Lecornu invoque de nuevo el artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación del presupuesto completo para 2026, lo que probablemente desencadenará nuevas mociones de censura

El gobierno del presidente Emmanuel Macron se ha visto obligado a eludir al Parlamento tras meses de negociaciones en las que no ha logrado aprobar un proyecto de ley de finanzas para reducir el déficit en una Cámara Baja en la que ningún partido tiene mayoría

Lecornu afirma que el déficit presupuestario no superará el 5% de la producción nacional, menos que el déficit del 5,4% registrado en 2025, pero aún muy por encima del límite del 3% establecido por la Unión Europea

El Gobierno espera que todo el presupuesto se apruebe definitivamente en la primera quincena de febrero. (Reportaje de Dominique Vidalon e Inti Landauro, edición de Ingrid Melander y Gareth Jones)