Gobierno francés supera dos mociones de censura, ahora enfrenta nueva batalla presupuestaria

Por Elizabeth Pineau y Ingrid Melander

PARÍS, 14 ene (Reuters) -

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó el miércoles dos mociones de censura en el Parlamento, despejando el camino para que el gobierno se centre en un nuevo enfrentamiento presupuestario en los próximos días.

Las mociones de censura, presentadas por el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) y el de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI), buscaban protestar contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con el bloque Mercosur.

A pesar de la oposición francesa, los Estados miembros de la UE aprobaron la semana pasada la firma del acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. RN y LFI acusaron al Gobierno de no hacer lo suficiente para bloquearlo.

"Dentro del país, son un gobierno de vasallos al servicio de los ricos. En el exterior, están humillando a nuestra nación ante la Comisión Europea y el imperio estadounidense", dijo al gobierno la principal legisladora de la LFI, Mathilde Panot, en declaraciones en el Parlamento antes de la votación de las mociones de censura del miércoles.

LECORNU DICE QUE OPOSITORES "ACTÚAN COMO FRANCOTIRADORES"

El Partido Socialista había descartado apoyar las mociones de censura, y los conservadores Republicanos también dijeron que no votarían a favor de censurar al gobierno por el Mercosur.

Como resultado, ambas mociones fracasaron. La presentada por LFI sólo recibió 256 votos a favor, 32 menos de los necesarios para que la moción fuera aprobada. La segunda moción, presentada por la extrema derecha, recibió 142 votos a favor y también fracasó.

Lecornu dijo que el tiempo dedicado a las mociones de censura está retrasando aún más los tensos debates sobre el presupuesto del país para 2026, en los que, en su opinión, deberían centrarse los líderes políticos.

"Están actuando como francotiradores al acecho, disparando a la espalda del Ejecutivo justo en el momento en que debemos hacer frente a las perturbaciones internacionales", afirmó.

DURAS NEGOCIACIONES PRESUPUESTARIAS

Ahora, una de las varias opciones en relación con el presupuesto de 2026 sería que Lecornu invoque el artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante el proyecto de ley de finanzas sin someterlo a votación, tras negociar un texto con todos los grupos excepto RN y LFI, dijo una fuente gubernamental. Es casi seguro que esto provocaría más mociones de censura.

Los legisladores están ansiosos por poner fin a semanas de disputas sobre el presupuesto, incluso si eso significa que el déficit del país se mantiene cerca del 5%, dijeron las fuentes.

El presidente Emmanuel Macron, según su entorno, quiere un presupuesto aprobado en enero y es "neutral" sobre cómo lograrlo.

La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, dijo el martes que "no se excluye nada" para aprobar el presupuesto.

La situación política de Francia es frágil desde 2022, cuando Macron perdió la mayoría en el Parlamento.

Sus problemas se agravaron cuando convocó inesperadamente elecciones legislativas anticipadas a mediados de 2024, que se saldaron con un Parlamento sin mayoría absoluta, dividido entre tres bloques ideológicos distintos: su alianza de centro-derecha, la izquierda y RN.