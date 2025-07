Gobierno implementa una fórmula para reducir el impacto de los reintegros en las familias que reciben el IMV

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha implementado un sistema de doble revisión de los ingresos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de adelantar todo lo posible la actualización de las cuantías de la prestación. De esta forma, las familias beneficiarias saben desde mayo si, acorde con los ingresos del año anterior, su IMV sube, baja o se suprime, según ha informado el Departamento que dirige Elma Saiz. Hasta este momento la revisión se hacía en octubre, cuando se contaba con los datos consolidados de la Agencia Tributaria. El Ministerio de Inclusión y Hacienda han trabajado desde hace meses para realizar un cruce de datos previo, en el mes de abril y con efectos desde el mes de mayo, para que los beneficiarios de la prestación conozcan el estado de la misma cuanto antes. En caso de que la cantidad de su prestación sea menor a la que venían percibiendo, se establece un sistema de compensación en las siguientes nóminas en función de las necesidades de la familia. En el caso de que los beneficiarios salgan de la prestación porque han alcanzado ingresos autónomos suficientes, esta nueva actualización reduce la importación de las devoluciones. "Desde el primer minuto de la legislatura nos comprometimos a revisar esta situación ya mejorar el Ingreso Mínimo Vital en todo lo posible. Este primer ejercicio ha sido un éxito y agradezco a todos los trabajadores públicos, tanto de Hacienda como del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de Inclusión, su implicación para aliviar la incertidumbre de las familias", ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Se adelanta así en cinco meses la actualización de la prestación, que se revisará de nuevo en octubre con los datos consolidados, si bien no se espera que haya cambios sustanciales. En mayo, se ha actualizado la nómina de 655.000 hogares. De ellos, el 49% mantiene la misma cantidad de la prestación del año anterior, al 30% se le aumentan las cantidades y al 19% se le reduce, mientras que un 2% se le suspende la prestación. Respecto a las personas que han salido de la prestación, la ministra Saiz recuerda que esa es precisamente la razón de ser del Ingreso Mínimo Vital. "No es una prestación vitalicia, sino una palanca para impulsar la mejora económica y la calidad de vida de las familias en extrema necesidad. Que haya gente que alcance ingresos propios que le hagan no necesitar más el IMV es una buena noticia", ha dicho. "Desde el inicio, el Ingreso Mínimo Vital ha estado en continua evaluación. Trabajamos para que sea más accesible a los ciudadanos que lo necesitan y también para que los trámites de solicitud y revisión sean eficaces sin ser tediosos", asegura Saiz. Desde la puesta en marcha del IMV, hace cinco años, se han desarrollado iniciativas en este sentido, por ejemplo, la pasarela que permite que una persona que venía percibiendo el subsidio de desempleo pase a percibir el IMV sin tener que hacer trámites adicionales. "Estamos ante una prestación que, en Europa, de media tarda en consolidarse diez años y en España el IMV se puso en marcha en menos de un año y ya se ha convertido en uno de los principales instrumentos de lucha contra la pobreza. Tenemos que combinar el reto de llegar a quien más lo necesita con el rigor que conlleva trabajar desde la absoluta pulcritud con recursos públicos que están siendo constantemente auditados", ha aclarado la ministra.