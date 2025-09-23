Gobierno indulta a dos de los integrantes de 'los 6 de Zaragoza', condenados por altercados contra un mitin de Vox

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) - El Gobierno ha indultado a dos de los integrantes de 'los 6 de Zaragoza', el sobrenombre con el que se conoce a los seis jóvenes condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en Zaragoza durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que, a propuesta del Ministerio de Justicia, se ha aprobado el indulto a Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre, que fueron condenados por un delito agravado de desórdenes públicos durante unos altercados "contra un acto de la ultraderecha". Según ha detallado Alegría, la Fiscalía y el Tribunal Supremo han informado favorablemente del indulto de estas dos personas, que ingresaron en prisión en 16 de abril de 2024. El indulto se produce después de que plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' reuniera más de 10.000 firmas reclamando al Ejecutivo la puesta en libertad de los jóvenes. Los cuatro detenidos mayores de edad de 'los 6 de Zaragoza' fueron condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza a seis años de prisión para cada uno, unas penas que el TSJA elevó luego a siete años y que finalmente el TS rebajó a 4 años y 9 meses. Mientras, los otros dos detenidos, menores de edad, fueron castigados con una multa y un año de libertad vigilada.

LA NACION España

servicio-de-noticias