Gobierno insiste en que presentará los Presupuestos pero no aclara si los someterá a votación en el Congreso

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado que el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, aunque no ha concretado si están decididos a someterlo a votación en el Congreso, con independencia de los apoyos que logre atraer. Al día siguiente de que el presidente Pedro Sánchez se comprometiese a presentar las Cuentas Generales después de varios ejercicios en prórroga presupuestaria, la portavoz ha evitado ir más allá ante las preguntas sobre si los piensan registrar, dado que a día de hoy no tienen los apoyos necesarios para aprobarlos. "Vamos a presentarlos, pero no me adelanten pantallas", ha pedido Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, el último antes del parón veraniego. En ese sentido ha subrayado que la voluntad del Gobierno es "clara" tal como dijo en la víspera el presidente Sánchez que a su juicio fue "claro y transparente", aunque aboga por ir poco a poco --"piano, piano"-- para lograr los apoyos de los grupos parlamentarios. En esa línea ha insistido en la "complejidad parlamentaria" actual, que hace imprescindible negociar con las fuerzas políticas, como señala, han venido haciendo desde el inicio de la legislatura. Defiende además que los presupuestos en vigor --prorrogadas desde el año 2023-- son "muy buenos" y permiten repartir fondos, como los 1800 millones de euros aprobados este martes para las Comunidades Autónomas. Díaz dice que es "mandato constitucional" presentar PGE Al igual que Sánchez en la víspera, ha vuelto a hacer hincapié en que cuentan con los fondos europeos que son unos "presupuestos bis" que está permitiendo "transformar y modernizar" el país. "Estamos a 29 de julio, la voluntad y la actitud del Gobierno es clara, no nos adelantemos a los hechos", ha reiterado Alegría. No obstante, ha sacado pecho del desempeño del Gobierno a pesar de la "complejidad" en el Congreso, subrayando que a lo largo de la legislatura han conseguido aprobar 42 iniciativas y han ganado el 86% de las votaciones. "Creo que habla en positivo sobre la capacidad de este Gobierno de entendernos, de dialogar y de consensuar con otros grupos parlamentarios", ha indicado. De su lado, la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, --también presente en la rueda de prensa-- ha señalado que presentar el proyecto de presupuestos es "un mandato constitucional". "Creo que es una obligación presentar los trabajos que hacemos", ha apostillado.